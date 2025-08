Calor estresante

Mi amiga y colega Elisa me decía el otro día que si era necesario insistir tanto en pleno verano en que venía una ola de calor y me confesaba que le estresaba la insistencia de los medios en hablar de ello. Lo hacía en referencia a la ola de calor del pasado mes de julio y yo, la verdad, le daba la razón.

Más allá de la información meteorológica útil y necesaria y de los avisos pertinentes, todo lo demás acaba cayendo en una hipérbole injustificada de entrevistas de calle en las que ciudadanos de todas las edades contestan que hace mucho calor, que no pueden dormir, mientras están en playas o piscinas o toman una cerveza en una terraza. No hay ni una sola respuesta original porque no se espera otra cosa y porque todo está debidamente editado.

Tampoco hay entrevistas a los que pasan calor sin necesidad de ninguna ola porque sus trabajos son así de expuestos. Hasta tal punto esto es así, que en el entorno mediterráneo, donde esta ola de calor de agosto aún no ha llegado y donde no va a ser tan severa, la gente ya te dice que tiene mucho calor porque es lo que oye con insistencia por todos lados.

Les confieso que escribo esta columna de vacaciones y al lado de una piscina y eso influye en mi percepción de las cosas.