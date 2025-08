Sanidad reclama 246 millones pendientes por la concesión del hospital de Manises

El grupo Sanitas no podrá postergar ni suspender el pago de los 246 millones que debe a la Conselleria de Sanidad por las liquidaciones de los años 2011 a 2024, años en los que tuvo la concesión del Hospital de Manises, recuperado para la gestión pública tras acabarse el contrato firmado en 2009 el pasado mayo de 2024. La empresa Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, que forma parte del grupo Sanitas y que ostentaba la gestión del centro hospitalario cuando estaba privatizado, había pedido como medidas cautelares que se suspendiera ese pago. Afirmaba que podía llevar a la disolución de la sociedad. Al menos, hasta que se resolviera el recurso judicial que habían presentado por la vía contencioso-administrativa. Pero un auto del Tribunal Superior de Justicia les conmina a pagar y recuerda que han obtenido beneficios de 148 millones de euros entre 2009 y 2024 y que han repartido dividendos de 100 millones.

La Conselleria de Sanidad realizó las liquidaciones con la compañía del grupo Sanitas en mayo de este año, cuando terminó el contrato con la empresa concesionaria del Hospital de Manises. Las atrasadas y correspondientes a 2009 y 2010 las ejecutó el Consell del Botànic, con el entonces conseller Miguel Mínguez al frente, explican fuentes de la Conselleria de Sanidad, pero quedaban pendientes las comprendidas entre 2011 y 2022.Las únicas que cerró y aprobó el Consell de Ximo Puig en sus ochos años en la Generalitat, subrayan las mismas fuentes. "Trece años de liquidaciones en dos años de la conselleria actual frente a solo dos del Botànic", enfatizan.

El conflicto no es nuevo. Ya había habido un tira y afloja jurídico: un largo proceso judicial por la disconformidad del grupo Sanitas con las liquidaciones pendientes. Pero en 2023, un juzgado dictaminó en sentencia firme que la conselleria podía practicar esas liquidaciones. A partir de esa sentencia, el departamento que dirige Marciano Gómez resolvió en mayo las liquidaciones pendientes de trece años, por resolución del conseller. Ascienden a 246 millones de euros.

El recurso de la empresa

Pero la empresa Especializada y Primaria l’Horta Manises interpuso un recurso contencioso-administrativo y, por otra parte, reclamó la suspensión cautelar de los pagos hasta que este se resolviera. Alegaban que las liquidaciones se habían instruido por un órgano incompetente en la materia -aunque ya se había determinado en sentencia firme que no era así-, que la resolución del conseller no iba acompañada de un dictamen del Consell Jurídic y que se había incumplido la obligación de practicarlas anualmente, es decir, año a año. Entendían, además, que las liquidaciones no se ajustan a los acuerdos de la Comisión Mixta de Seguimiento del contrato, y que las cantidades “están basadas en datos no acreditados”.

En su petición de medidas cautelares, explican que pagar la cantidad adeudada “compromete la existencia de la propia concesionaria”. Es decir, que entraría en causa de disolución por falta de fondos. ·Con fecha 31 de mayo de este año, alegan, el activo corriente de la empresa era de 205 millones, de los que “únicamente podrían utilizarse 119 millones para atender obligaciones de pago a corto plazo relacionadas con liquidaciones”.

148 millones de beneficios y 101 millones en dividendos

Pero el TSJCV no accede a la petición de medida cautelar. Es decir, niega que pueda suspenderse el pago de esos 246 millones hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa. Apuntan que ya han dictado lo mismo en otras liquidaciones de otras concesionarias de Sanidad. Pero no solo eso. También recuerdan que la mercantil del grupo Sanitas ha obtenido beneficios de 148,5 millones de euros entre 2009 y 2024.

Además, se señala que entre 2023 y 2024 la reserva económica de la empresa se reducen en 70 millones de euros por un reparto de dividendos de 101 millones. Este reparto, “faltando las liquidaciones correspondientes a las anualidades 2011-2024, en modo alguno debe perjudicar al interés de la administración”.Por eso, se rechaza la suspensión cautelar del pago, de modo que la empresa debe abonar esas cantidades a la Conselleria de Sanidad.

Desde la conselleria inciden en que las liquidaciones se practican tras reuniones de una Comisión Mixta compuesta por representantes del departamento que dirige el conseller Marciano Gómez con representantes de la empresa. La Conselleria ha convocado esa Comisión antes de resolver esas liquidaciones, remarcan las mismas fuentes.