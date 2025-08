El Consell cierra el curso con un nuevo choque contra el Gobierno por el reparto de menores

Nuevo frente judicial entre la Generalitat y el Gobierno de España para acabar el curso. El Consell ha aprobado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo a la norma del Ejecutivo central en el que desarrolla el reparto de menores migrantes que actualmente se encuentran en Canarias y de los que a la Comunitat Valenciana le tocarían 571, una vía que se suma a la ya tomada en mayo ante el Tribunal Constitucional contra el propio Real Decreto-ley del Ministerio de Infancia y Juventud.

El último pleno del Gobierno valenciano antes del parón de agosto ha traído un nuevo capítulo en el choque entre la Administración autonómica y la estatal. Y no en un asunto cualquiera. La migración es tema en ascenso en los últimos meses en el debate público donde el PP nota la presión de Vox. De hecho, fue precisamente la posibilidad de que las autonomías aceptaran hace un año la acogida de 300 menores desde Canarias la que forzó la salida de los voxistas de todos los gobiernos autonómicos, incluido el valenciano.

En ese avance dando círculos en el que se ha convertido la política, el Consell de Carlos Mazón ha puesto punto y final a su segundo curso al frente de la Generalitat añadiendo un nuevo recurso contra la política del Gobierno de España. En concreto, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, el pleno del Ejecutivo autonómico ha validado a la Abogacía de la Generalitat para interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025 que aprobó el Gobierno central el 22 de julio.

"Unilateral"

En este se regulan las medidas a adoptar y desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo en el que se señala el reparto de los casi 4.000 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias en los últimos meses y que, según ha alertado el Gobierno central, se encuentran "hacinados". De estos, 571 tendrían como destino la Comunitat Valenciana, un reparto que Camarero ha calificado de "unilateral", "no negociado", "no justificado" y que invade las competencias autonómicas.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, interviene en el último pleno del curso, este martes. / M.A. Montesinos

En esos elementos ha justificado la presentación de este recurso contencioso-administrativo que se suma al de inconstitucionalidad impulsado en abril contra el Real Decreto-ley, la norma marco, al suponer "una infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores". En este sentido, la vicepresidenta ha asegurado que el nuevo recurso "es coherente" porque complementa al anterior. "El origen está viciado, cada paso que dé el Gobierno lo vamos a recurrir", ha añadido.

"Ni infraestructura ni personal"

Asimismo, ha afeado que el Gobierno proponga hacer este traslado de menores, que se espera que sea a partir del 28 de agosto, "sin planificación" y sin dar una financiación adecuada a las autonomías. Así, Camarero, titular también de las competencias de Servicios Sociales y atención a estos menores, ha asegurado que el sistema valenciano tiene una ocupación del 160 % de sus plazas y que las entidades que trabajan en él "ya nos han trasladado que no hay ni infraestructuras ni personal disponible".

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo central propone un presupuesto de traslado de 7,4 millones para los tres primeros meses, pero sin especificar cuánto sería después o cuántos se acogería. Estos 7,4 millones para los 571 menores sería, ha dicho, de 34 euros al día si esa financiación fuera todo el año, muy lejos de los 218 euros que actualmente el sistema valenciano se gasta diariamente en cada una de las personas acogidas.