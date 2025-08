Una joven lleva un año sin ver a su hermana tutelada y pidiendo un régimen de visitas

Denunció ante las autoridades la situación en la que vivía su hermana de 5 años. Sabía bien de lo que hablaba porque ella había abandonado la casa de su madre siendo menor de edad y había pasado los últimos años en el sistema de protección de menores. Sin embargo, cuando cumplió los 18 años y salió del sistema de protección acudió al juzgado para explicar en qué estado se encontraba su hermana pequeña. Seis días después de que declararan a la niña en situación de desamparo la joven solicitó un régimen de visitas que, a día de hoy, no se ha resuelto.

La joven interpuso una denuncia ante el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ante la "indefensión" que sufre al no poder ver a su hermana y este ha emitido una resolución en la que exige a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que "actúe con urgencia" ante la queja de una joven que lleva casi un año intentando restablecer el contacto con su hermana menor, tutelada por la Administración. "La falta de respuesta y de información ha vulnerado varios derechos fundamentales", concluye el defensor del pueblo valenciano.

Situación de desprotección

El caso comenzó en agosto de 2024, cuando la joven (independiente económicamente, que estudia y que trabaja), solicitó formalmente poder visitar a su hermana menor, bajo tutela de la Administración. Once meses después sigue sin respuesta, sin ver a la menor y sin información sobre ella, a pesar de haber mostrado un interés constante por mantener el vínculo con su hermana. Y es que, según consta en el expediente "fue ella quien denunció ante las autoridades la situación de desprotección en la que se encontraba la menor, permaneció a su lado durante su hospitalización y ha solicitado en varias ocasiones información sobre su estado y la posibilidad de reencontrarse con ella". Y no ha habido manera.

La respuesta institucional ha sido lenta y, en muchos momentos, inexistente. La joven cursó la solicitud en agosto, pero no fue hasta noviembre de 2024 cuando la Dirección Territorial de Valencia accedió a mantener una entrevista con la interesada, "y lo hizo únicamente tras la insistencia de esta". En dicha reunión se le planteó la posibilidad de una visita extraordinaria en Navidad, pero nunca se concretó ni se le volvió a informar. La valoración de su solicitud de visitas no comenzó hasta febrero de 2025. Así, siete meses después los servicios sociales municipales atendieron una petición que sigue, a día de hoy, pendiente de resolución.

El impacto emocional de la separación

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha sido tajante en su resolución: "la Administración ha vulnerado derechos fundamentales de la joven, entre ellos el derecho a una buena administración, el derecho a relacionarse con su hermana y el derecho a obtener una respuesta eficaz por parte del sistema público de servicios sociales". Además, cuestiona que se haya descartado la posibilidad de una adopción abierta —que permitiría mantener el contacto entre las hermanas— "sin valorar adecuadamente el impacto emocional de la separación forzada y prolongada".

El informe del Síndic destaca que esta demora ha provocado "una ruptura del vínculo entre las hermanas, especialmente grave dado que la menor no había cumplido los seis años". Además, cuestiona si la Administración "valoró adecuadamente el impacto emocional de esta separación prolongada".

Imagen de recurso de niños en el sistema de protección de menores. / E.Press

Para la conselleria "no existe un vínculo afectivo significativo"

La Conselleria, por su parte, argumenta en el expediente que "no existe un vínculo afectivo significativo", pero el Síndic considera que esta situación "ha sido provocada precisamente por la falta de contacto facilitada por la propia Administración". "Las decisiones las abordan los técnicos en función de cada caso", apuntan fuentes de conselleria.

La resolución también critica la "falta de transparencia y de información" hacia la interesada, a quien no se ha reconocido como parte legítima en el procedimiento, a pesar de que la decisión de adoptar a su hermana sin contacto alguno afecta directamente a su vínculo familiar. Y así, se informa a la madre de la que fue apartada, pero no a la hija que denunció las circunstancias en las que se encontraba la niña. El Síndic recuerda que la ley obliga a las administraciones a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla en plazo, algo que no se ha cumplido en este caso.

Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano ha instado a la Conselleria a resolver "de forma urgente la solicitud de visitas, a informar a la joven sobre cualquier medida que afecte a su relación con la menor y a garantizar que pueda ejercer sus derechos sin más dilaciones".