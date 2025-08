Mazón esquiva las "quinielas" sobre su futuro antes del último pleno del Consell

Carlos Mazón presidirá este martes el que ha de ser el último pleno del Consell de este curso. Será el punto y aparte a unos meses intensos, marcados por la gestión tras la dana y con la previsión de regresar en dos semanas y media, a finales de agosto, cuando salvo sorpresa mayúscula, volverá a sentarse en uno de los laterales de la mesa del Palau de la Generalitat como máximo responsable del Gobierno valenciano. No obstante, más allá, continúa la incógnita ante la que Mazón evita pronunciarse, remarcando que su presentación está en el día a día "en la reconstrucción".

La pregunta sobre su continuidad es casi una constante ante cada meta que se abre en el calendario. Este lunes volvió a ser preguntado por si temía por su cargo de cara a otoño, cuando la lista de eventos avecina curvas, con la incertidumbre sobre cómo podría ser recibido en los actos públicos del 9 d'Octubre o en el aniversario de la dana, 20 días después, o si planteaba una hipotética candidatura para 2027. Su respuesta fue esquivar entrar en "una quiniela más" sobre su futuro. “Yo estoy en la reconstrucción, no en otra cosa", contestó.

"Yo me presento a la reconstrucción cada día: es mi objetivo, no tengo otro”, agregó ayer el jefe del Consell que se ha acostumbrado a vivir con el runrún sobre una posible salida. Estos rumores continuos, en lugar de generarle dudas, se han convertido en un motivo para exhibir fortaleza viendo cómo cada uno plazo comentado se consumía sin consecuencias, algo que el propio Mazón comentó ayer. "Ya se vaticinó que no llegaría a Navidad, que no llegaría a Fallas, que no llegaría a las Hogueras de Alicante, que no tendría presupuestos y que no llegaría a agosto”, expuso.

Tras lograr sobrepasar una serie de metas que se fueron situando como un hipotético final de su camino al frente de la Generalitat, el 'president' afrontará previsiblemente unas semanas de respiro. Que Mazón continuará como 'president' después del parón lo asume hasta la líder del PSPV, Diana Morant, que este lunes ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por mantenerlo en el cargo hasta como mínimo después de verano. "Feijóo se ha ido de vacaciones y nos ha dejado aquí a Mazón", indicó este lunes desde la Vall d'Uixó.

Pleno del Consell de la semana pasada presidido por Mazón. / Levante-EMV

La dirigente socialista cargó contra la labor del jefe del Consell en la reconstrucción, punto que Feijóo situó como clave para determinar la continuidad o no del alicantino. Lo ha calificado de "peso muerto" en la recuperación y ha criticado que solo haya ejecutado 20 millones de euros de las ayudas de la dana frente a los 162 que dice el conseller de Emergencias que ha pagado. Mazón, por su parte, considera que es el Gobierno de España el que pone trabas en esta tarea. "Si quisiera, podríamos acelerar el objetivo de la reconstrucción”, señaló al tiempo que fuentes de la Generalitat criticaron a los socialistas por "manipular" los datos.

Polémica financiación

Se espera que a partir de este martes la actividad política entre en un valle (algo que ya se ha notado este lunes), con una reducción considerable de la agenda empezando por el propio Consell. No se esperan grandes decisiones veraniegas que alteren el calendario, aunque agosto nunca está exento de que alguna polémica reavive los ánimos y las declaraciones. Uno de los temas recurrentes es la financiación autonómica, serpiente sin estación que ha sacado cabeza en forma de polémica entre Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso con cruces de acusaciones entre 'dumping' fical y de "acumulación insolidaria".

Sobre esta, Mazón ha afirmado que “aquí todo el mundo ya sabe que hay algunos que quieren comer aparte y que buscan la singularidad para tener un privilegio injusto”. Además, ha cargado contra “los que creen que la Comunidad Valenciana les pertenece y que tenemos que estar arrodillados porque formamos parte de los países catalanes”, asegurando que “no se saldrán con la suya: desde luego, conmigo aquí de presidente eso no va a ocurrir”.