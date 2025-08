La diputación va a la guerra con los bomberos: "Cobraron hasta 43.000 € en extras con la dana"

Un día después de la protesta (no autorizada) que más de un centenar de bomberos del Consorcio Provincial realizó en Xeraco, el pueblo del diputado provincial responsable del ramo, el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha elevado el tono contra el colectivo en una rueda de prensa para, por primera vez, explicar públicamente su posición respecto al conflicto laboral que tiene en huelga de celo a los bomberos provinciales.

Y lo ha hecho aireando salarios e ingresos por horas extra. El diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, y la diputada de Hacienda, Laura Sáez, han explicado que durante los tres meses de la dana los bomberos "percibieron remuneraciones extraordinarias de hasta 43.000 euros", en el caso del bombero que más horas hizo.

Fueron, en total, más de 4 millones de euros en horas extra durante la emergencia del pasado 29 de octubre. 136 bomberos percibieron más de 10.000 euros. El gasto en extras del Consorcio pasó de los 5,3 millones en 2023 a los 9,4 en 2024. También han exhibido los tramos salariales de la plantilla del consorcio. Catorce perciben más de cien mil euros de salario bruto; 18 se encuentran entre 90.000 y 100.000 euros; 40 perciben más de 80.000 euros y hay 102 bomberos que en 2024, extras incluidas, percibieron entre 70 y 80.000 euros. Cada guardia se cobra a unos 900 euros, han detallado.

En huelga de celo

“Estamos en verano, tienen las cuentas saneadas. Pero este equipo no cede a presiones”, han señalado esta mañana para contextualizar el momento actual, de presión de la parte social tras más de un mes en que los bomberos se han declarado en huelga de celo, es decir, una negativa a hacer horas extra que se está traduciendo en el cierre de una media de tres de los 17 parques de bomberos de la provincia cada día. Según han explicado, en febrero de 2026, si no hay problemas en la fase formativa, debería culminar la incorporación de 246 nuevos efectivos al cuerpo. Con estas plazas cubiertas (aunque se pondrán en marcha nuevas bolsas) los parques deberían poder funcionar sin necesidad de horas extra.

Última protesta ante la Diputación de València. / Miguel Angel Montesinos

La diputada de Hacienda, Laura Sáez, explicó el marco financiero para justificar la imposibilidad de llegar a las inversiones que se preacordaron con los sindicatos en marzo para incorporar efectivos y realizar inversiones. “Hoy las reglas fiscales están en vigor. A diferencia del estado o la Generalitat, donde el gasto dana no le computa, a la diputación sí. Hemos pedido que no nos compute o no todo el gasto dana. El año que viene la dipu va a incumplir las reglas fiscales. Y tiene consecuencias. Un ayuntamiento puede subir los impuestos. Nosotros no tenemos impuestos propios. Deberían bajar el gasto. O dejamos el fondo de cooperación, o de hacer carreteras o prestar servicios. En ese contexto negociamos”, ha explicado la diputada de Hacienda. Con esas reglas de la UE, señalan que solo hay margen para aumentar en 900.000 euros el capítulo 1 de bomberos (gastos de personal). También deslizan que la parte laboral no quiere renunciar a la horas extra.

Más propuestas sin acuerdo

Cabe recordar que en marzo se llegó a ese preacuerdo para mayores inversiones en parques, equipamiento e incorporación de efectivos. Eran 9 millones, pero la intervención lo tumbó. Desde entonces ha habido nuevas propuestas por ambas partes, pero no han llegado a un acuerdo. El pasado lunes, el 77 % de la plantilla rechazó la última propuesta. Los sindicatos piden más vehículos, mejoras en material así como salariales e incorporación de más bomberos. Según las protestas que están realizando, el equipo de gobierno de Vicent Mompó no ha aprendido la lección de la dana.

Frente a esto, el responsable del Consorcio ha detallado esta mañana algunas de las mejoras que se vienen haciendo. Como el proyecto del nuevo parque de Alzira (11 millones), o la inversión en vehículos, 7,5 millones, que está en marcha. Han recordado también que se ha puesto en marcha la carrera profesional. Los responsables también han criticado que entre 2019 y 2023, con el anterior equipo de gobierno, hubo falta de inversiones, pese al remanente que aumentó en 13 millones esos años. Son 26 millones que se podían haber invertido, han señalado.

Llamada a la responsabilidad

Por último, han llamado a la “responsabilidad” y a retomar las negociaciones. “Apelamos a la responsabilidad de todos. Es licito reivindicar lo que consideren. Lo que no podemos permitir es que incumplan la ley, que se haga daño al patrimonio, que no cumplan la ley como todos los ciudadanos de la provincia de valencia o todo el estado. Hay que comunicar a la delegación con diez días. Es correctísimo que haya un pleno y vengan a la puerta, pero habría que ver si tienen que ir a las fiestas donde el diputado es alcalde y hay una cuadrilla de festeros a intentar fastidiar las fiestas de alguien”, ha lamentado la responsable de Hacienda.