Els sons del silenci de Marie Claire a Vilafranca

Vilafranca no oblida. Ahir a la vesprada, la plaça de l’Església es va convertir en l’escenari d’un viatge sonor carregat d’emocions i records. La proposta, sota el títol de Perdre el fil, creada pel professor, músic i veí de la localitat Pau Monfort, va fer reviure davant del públic els últims instants de vida de la fàbrica Marie Claire, aquell 29 de juny de 2023, quan les màquines es van aturar per sempre.

L’obra, concebuda com una experiència d’escolta col·lectiva, no és només una peça sonora. És un testimoni viu, un passeig íntim pels corredors, les estances i els sons que un dia van formar part de la quotidianitat de centenars de treballadors de Vilafranca i també de tota la comarca. Els últims brunzits de les màquines, els passos, les veus, el silenci... Tot plegat configura un relat sensorial que parla de pèrdues, de canvis, però també de resistència i de memòria.

Una manera d’escoltar

«Perdre el fil no és només una recopilació de sons, és una manera d’escoltar allò que queda quan el soroll desapareix», explica Monfort. En aquesta peça, el silenci final es transforma en símbol. No és només la fi d’una activitat industrial, sinó el tancament d’una manera de viure, compartida durant dècades per tot un poble.

La iniciativa no sols pretén conservar el patrimoni sonor d’una de les fàbriques més emblemàtiques de la comarca dels Ports. També obri la porta a una reflexió profunda sobre el pas del temps, la transformació del paisatge industrial a la zona i el valor de la memòria com a fonament de la identitat col·lectiva.

Les màquines i les paraules van quedar en silenci dins la fàbrica de Marie Claire l’últim dia de funcionament. / Pau Monfort

Amb Perdre el fil, la localitat de Vilafranca rendeix homenatge a un passat recent que encara batega en la consciència de tot un poble, amb un passat que va modelar el seu teixit social i econòmic, i que ara, a través del so, torna a fer-se present per a fer memòria.

Monfort va accedir a les instal·lacions per a escoltar els darrers paisatges sonors d’una de les empreses capdavanteres en el sector tèxtil durant gran part del segle XX i inicis dels XXI. Malauradament, els moviments posteriors a juny de 2023 per a fer reviscolar la mercantil, no van aconseguir fruits.