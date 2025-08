El tono marrón de l’Albufera mengua con la apertura de las golas al mar y la bajada de temperaturas

El tono marrón de l’Albufera retrocede con la apertura de las golas al mar y la bajada de temperaturas. La Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio aprobó una modificación de los caudales que se podían evacuar y tras dos semanas los resultados se están haciendo visibles. El parque natural se vio fuertemente afectado por la dana del 29-O y se han implementado diversas acciones para estudiar los efectos que ha sufrido, entre otras, la batimetría también iniciada en julio. No obstante, la conductividad del agua ha aumentado con las recientes evacuaciones.

Del tono anaranjado al verde clorofila

Los colores del lago de l'Albufera han evolucionado. El agua empezó el verano con un tono anaranjado y ha recuperado el verde habitual. La concentración de fitoplancton evoluciona cromáticamente según le afecten las temperaturas y también la densidad. Se trata de un conjunto de condiciones que varía la pigmentación. Por ejemplo, en la gola de Pujol el nivel de clorofila (verde) ha aumentado durante julio, y el de ficocianina (naranja) ha disminuido levemente.

El marrón sigue siendo el color predominante del lago de l'Albufera / José Manuel López

Tres grados menos que a principios de julio

Asimismo, a este cambio también se le suma el descenso de temperatura del agua durante la segunda mitad de julio. Los días previos al inicio de las aperturas de las compuertas, los termómetros registraron valores que oscilaron entre los 28 y 32 ºC. Pero con las evacuaciones, han bajado 3 grados. De modo que se ha logrado el descenso térmico. Sin embargo, el color marrón sigue siendo el tono predominante de todo el lago del Parc Natural de l'Albufera.

Se trata de un cambio beneficioso para las especies acuáticas. El descenso térmico y la renovación hídrica facilitan la respiración de estos seres vivos. Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València, señala que "las temperaturas de julio, al haber sido relativamente más bajas que las de junio si se comparan con las normales en cada mes, han ayudado al cambio ya iniciado por el aumento de la renovación del agua asociado a las medidas de gestión". La mayor temperatura del agua dificulta la disolución del oxígeno y aumenta la velocidad de su consumo en el agua, donde conviven muchas "especies que consumen oxígeno; por el día el fitoplancton lo produce, pero por la noche, al no haber luz, no. Como las tasas de consumo de oxigeno se elevan mucho con la temperatura si no se tomaban medidas de gestión que favorecieran la renovación hubiera aumentado el riesgo de hipoxia y con ello de posibles mortandades piscícolas", añade.

Temperatura de la superficie del agua del lago de l'Albufera / GVA

20 hm³ evacuados durante julio

Las medidas que se están desarrollando para combatir la problemática acumulada en el lago de l'Albufera se realizan gracias a la modificación de la Orden 5/2018 de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. A partir de un cambio en los tiempos de desagüe que tenía prevista la norma anterior. De esta manera, se ha podido sacar del lago de l'Albufera más de 20 hectómetros cúbicos a través de las golas de Perelló (8,1 hm³), Pujol (6,2), Perellonet (3,4) y del Rei (2,5) en el mes de julio. Y lograr el descenso de temperatura. Durante la primera quincena de julio, se evacuaron 6,8 hm³.

El nivel del lago se ha reducido levemente como consecuencia. La normativa establece una cota de 10 centímetros y, en este sentido, la situación actual se mantiene sobre el límite cerca de los 12. Y en la evolución mensual destaca la jornada del 27 de julio como el día que más agua humo, con un nivel de 16 centímetros.

El agua de l'Albufera sigue del mismo color anaranjado / José Manuel López

La apertura contiene la subida de la conectividad

Por otro lado, el nivel de conductividad se ha logrado frenar con las evacuaciones. Desde principios de junio hasta mediados del mes pasado se produjo un fuerte aumento de esta, pasando de 1.500 a más de 2.100 µS/cm. Coincide que fue un junio muy caluroso y que afectó a la situación del lago. En cambio, después de la medida implementada por la Generalitat la crecida se ha logrado revertir y se ha contenido en valores cercanos a los 2.100. Un poco por debajo del pico, y decreciendo.

Rechazo vecinal en el Perellonet

Las evacuaciones realizadas hasta la fecha han provocado el malestar en vecinos del Perellonet. A raíz de la apertura de las golas, estos han mostrado su preocupación "por el impacto que podría tener en el entorno y en calidad del agua", según recoge el Boletín Ambiental de l'Albufera. Y se han manifestado para mostrar su inconformidad ante la medida que se está llevando a cabo.

Volumen de agua evacuado por las tres principales golas durante el mes de julio / GVA

Desde la la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio destacan que "el seguimiento del plancton en el lago mostró una estabilización que aumentó con la situación de temperaturas récord. Este episodio no ha ido a más gracias a las medidas extraordinarias como el aumento de la apertura de las golas que, aunque han generado una afección a los vecinos, ha sido necesario para evitar un posible daño medioambiental". Asimismo, continuarán vigilando la situación hírica del lago.