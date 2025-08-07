La diputación tiene tantos asesores como el Consell: 63 eventuales con elevado perfil de partido

La Diputación de Valencia es una institución donde no se legisla, pero se hace política. Y, por tanto, hay políticos. La verdad es que hay muchos. Muchos más que los 12 que actualmente componen el equipo de gobierno provincial o los 31 miembros del pleno, en representación de PP, PSPV, Ens Uneix, Compromís y Vox. De hecho, por la cifra de quienes tienen allí su nómina se podría decir que en esta corporación se hace más política que nunca, más incluso que en el Consell. El número de eventuales de la Diputación de Valencia se ha situado este año en 63, y van desde perfiles con un toque técnico, los que menos, para las labores de gestión; y los que más, que compatibilizan su función en la diputación con otros cargos políticos fuera de ella. Una realidad que esta semana, al calor de la polémica que ha rodeado a José María Ángel, con plaza de funcionario, ha vuelto a centrar las miradas sobre la institución provincial.

Porque en la Diputación de Valencia hay pocos temas más políticos que el del personal del que se rodea cada grupo. Tanto por su cuantía como por su elección nominal. La corporación provincial tiene más asesores que el Ejecutivo de Carlos Mazón, después de que el pleno en diciembre se incrementara en cinco el número de trabajadores eventuales, para equipararse al Ayuntamiento de València, que es el máximo legal (63). Se aprobó con una transversalidad difícil de ver en otras cuestiones, con votos a favor de PP, PSPV, Vox y Ens Uneix y con la abstención de Compromís. El número de personal de apoyo a los políticos ha crecido en un 50 % en una década. Por comparar, cabe recordar que la Generalitat limitó a principio de la legislatura su número de personal asesor a 61, aunque hace poco Mazón elevó ese listón a 72.

Partidos, cantera de asesores

Y para ocupar las plazas han tirado del manual histórico: mirar en el partido, a cargos que habían quedado a la intemperie después de los cambios en otras administraciones o dirigentes locales que al estar en la oposición no cuentan con un sueldo asegurado de la política, tal y como muestra un repaso a los currículums de la sesentena de trabajadores adscritos a cada uno de los partidos en la corporación. Son unos salarios que oscilan entre los 49.246 euros (2023) de los asesores de gobierno, hasta los 63.887 del coordinador de grupo político o los más modestos 44.510 euros del asesor de pleno raso.

Empezando por el PP, con responsabilidades de gestión en la diputación, se observa esa realidad dual. Por un lado, perfiles más técnicos, especialmente periodistas, jurídicos o ADE aunque también hay técnicos en turismo. Con todo, abundan los perfiles políticos, como el alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra; el de Higueruelas, Melanio Esteban, que es conductor de ambulancias; Vicente Montó, alcalde de Macastre, que es periodista, o el de Aielo de Rugat, Jaime Soler, que va camino de los 40 años de alcalde. Tienen la vara de mando en sus municipios, pero cobran de la diputación por sus labores de asesor.

Lo mismo ocurre con concejales que lideran la oposición del PP o tienen cargos comarcales, como Alberto Gimeno, concejal de Riba-roja; también Vicente Hernandis Costa, que fue alcalde de Beniparrell, donde hoy sigue de concejal y además es el coordinador general del partido en l'Horta Sud, enclave estratégico socialista, ahora en disputa con la dana. También tiene plaza de asesor Alberto García, hombre fuerte de Mompó en Requena; Javier González Muñoz, concejal en Albalat dels Sorells, con conexiones con el mundo taurino, o Lucía Bataller, secretaria comarcal en la Vall d'Albaida. Son 29 asesores en total adscritos al PP.

PSPV, quince asesores

En las filas socialistas, donde no hay responsabilidades de gobierno, solo de oposición, se agudiza la presencia de perfiles orgánicos, en un contexto, el provincial, donde además se libra un intensa batalla entra familias. Son 15 los asesores con que cuentan los trece diputados del grupo que encabeza Carlos Fernández Bielsa: uno por diputado, más uno que tradicionalmente los partidos han pactado para el principal grupo de la oposición, más el que se repartió en la última ampliación.

Hay alcaldes como Ramiro Rivera, de Titaguas, pero también hay referentes de Bielsa en las comarcas, como Antonio Esquinas, exalcalde de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida) que coordina el grupo y está muy presente en el día a día de la diputación; Roberto Granero, que fue el dirigente de la Costera-Canal hasta el último proceso, o la reciente incorporación de Ana Morell, concejala de Oliva, apuesta bielsista en una comarca donde el actual portavoz tiene poca presencia. Como coordinador de grupo aparece Francesc Colomer, exsecretario autonómico y hombre de confianza de Bielsa en Castelló. Y pronto habrá un nuevo cambio: Carles Arqués, muy próximo a Bielsa y exsecretario comarcal en la Ribera Alta, va a regresar a su actividad privada tras este mes de agosto.

Bajando en número de asesores, Ens Uneix, cuya única diputada forma parte del equipo de gobierno (Natàlia Enguix es la vicepresidenta), tiene siete asesores. Aunque cabe destacar que Enguix tiene amplias competencias. Cuenta con director de gabiente, el periodista Ricard Gallego, también miembro del Consell d'Administració d'À Punt. También, con perfil político, destaca la presencia en el grupo de Jordi Vila, que es además alcalde de El Palomar, o Jorge Vallés, concejal en Ontinyent, base de operaciones del partido, además de varios perfiles más técnicos en materias como agua o memoria, que gestiona Enguix.

Vox: 2 diputados, 7 asesores, 0 competencias

Vox, en una posición clave por sus votos para la investidura de Vicent Mompó, aunque Ens Uneix vetó que formaran parte del gobierno, goza de un régimen favorable. Son siete asesores para sus dos únicos diputados. De nuevo, se repite la fórmula de cargos orgánicos que no tocan poder en sus municipios, como una concejala en Alboraia (Marina Dabán) o la Pobla de Vallbona (Miguel Ángel Huerta), Sedaví (Javier Villar) o Silla (Raúl Ruiz). Por último, Compromís cuenta con cinco asesores, entre ellos la exconcejala de Valencia, Pilar Soriano, o el secretario comarcal de la Safor, Ivà Bonet.