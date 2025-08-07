Camps se pasea por la zona cero de la dana

Francisco Camps continúa con su campaña para alcanzar la Presidencia del PPCV y este miércoles la ha llevado hasta la zona cero de la dana. En concreto, hasta Aldaia, una de las localidades arrasadas por la barrancada. El 'expresident' de la Generalitat acudió a la mascletà celebrada por el 225º aniversario de la advocación del Santísimo Cristo de los Necesitados y que contó con un homenaje a víctimas y afectados por la riada.

Camps acudió al municipio de l'Horta Sud acompañado por el portavoz municipal del partido, Jesús Molins, quien es también el coordinador del programa político con los jóvenes de su candidatura. En el vídeo subido a Instagram se le ve viendo una de las procesiones desde un balcón y paseando frente al edificio del ayuntamiento. No hay convocatoria aún del congreso, ni lo menciona en su publicación en redes sociales, pero el aspirante al liderazgo del PPCV ha exhibido su capacidad para poder hacer una incursión en un terreno que se ha convertido en hostil para su a priori rival.