Vaivén
Camps se pasea por la zona cero de la dana
L-EMV
Francisco Camps continúa con su campaña para alcanzar la Presidencia del PPCV y este miércoles la ha llevado hasta la zona cero de la dana. En concreto, hasta Aldaia, una de las localidades arrasadas por la barrancada. El 'expresident' de la Generalitat acudió a la mascletà celebrada por el 225º aniversario de la advocación del Santísimo Cristo de los Necesitados y que contó con un homenaje a víctimas y afectados por la riada.
Camps acudió al municipio de l'Horta Sud acompañado por el portavoz municipal del partido, Jesús Molins, quien es también el coordinador del programa político con los jóvenes de su candidatura. En el vídeo subido a Instagram se le ve viendo una de las procesiones desde un balcón y paseando frente al edificio del ayuntamiento. No hay convocatoria aún del congreso, ni lo menciona en su publicación en redes sociales, pero el aspirante al liderazgo del PPCV ha exhibido su capacidad para poder hacer una incursión en un terreno que se ha convertido en hostil para su a priori rival.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- Denuncian el deterioro en que dejó las instalaciones la concesionaria del Hospital de Manises
- Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda
- La otra cara del aeropuerto de València: 'Si Sanidad ve esto lo cierra
- ¿Por que la cuarta ola de calor del verano tendrá un menor impacto en el litoral valenciano?