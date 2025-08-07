El cardenal Cañizares ya no participó en el cónclave para elegir al nuevo papa por su delicado estado de salud

El cardenal arzobispo emérito de Valencia Antonio Cañizares Llovera, ahora ingresado en un hospital al agravarse su estado de salud, ya no participó en el cónclave que se celebró en mayo para elegir al nuevo papa, León XIV, tras la muerte de Francisco. Cañizares no se desplazó a Roma ni para participar en las congregaciones generales preparatorias ni para el cónclave y entonces ya se temió lo peor. Así, el número de cardenales electores españoles que entraron a la Capilla Sixtina y que votaron al sucesor de Francisco se redujo de siete a seis; y el número total de cardenales electores de todo el mundo, pasó de 135 a 134.

El Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha pedido este jueves “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”. Cañizares tomó posesión al frente de la Seo el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022 cuando Roma designó a Benavent.

Nacido en Utiel en 1945, Cañizares cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de València y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología, con especialidad en Catequética. El 21 de junio de 1970 fue ordenado sacerdote en Sinarcas por el arzobispo José María García Lahiguera. Tras unos primeros años de ministerio sacerdotal se trasladó a Madrid, para dedicarse especialmente a la docencia. El papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992.

El cardenal Cañizades y el papa Francisco, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Apenas un lustro después, el 1 de febrero de 1997 tomó posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue Administrador Apostólico de la diócesis de Cartagena y el 24 de octubre de 2002, Arzobispo de Toledo. Fue el Papa Benedicto XVI quien le otorgó el título de Cardenal, en el Consistorio Ordinario Público, el primero de su Pontificado, el 24 de marzo de 2006. Cañizares ejerció durante ocho años como máxima autoridad de la Iglesia valenciana. “Son ocho años de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por mí y me ha concedido y también para pedir perdón – de todo corazón- por todo lo que haya podido hacer mal o no haya hecho”, apuntaba días antes de su despedida.