Compromís no ve necesario crear una 'alerta negra' sino "reaccionar con la roja"

Compromís no acaba de ver con buenos ojos la propuesta del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales elaborado por la Vicepresidencia Segunda que encabeza Francisco Gan Pampols y, en particular, la creación de una nueva 'alerta negra', una de las medidas que se recoge en este plan. "No hace falta crear una alerta negra, lo que hace falta es reaccionar ante la alerta roja, el máximo nivel", ha expresado este jueves la portavoz adjunta de los valencianistas en las Corts, Isaura Navarro.

De hecho, en palabras de la también portavoz de la coalición en la comisión de investigación de la dana en las Corts, el plan elaborado por Gan Pampols y que se encuentra en fase de audiencia ciudadana desde este miércoles, "lo único que pretende es tapar las vergüenzas del gobierno de Mazón", el que, ha recordado, "no supo reaccionar ante una alerta roja" el 29 de octubre, día de la dana.

Según Navarro “ahora no hay que inventarse una alerta negra, no hay que huir de la normativa europea, lo que hace falta es reaccionar y estar sensibilizado ante las alertas científicas que nos avisan que hay una situación de peligro. Y convocar el Cecopi a tiempo y alertar a la ciudadanía. Las medidas de prevención existen, lo que tienen que hacer es gastarlas”.

En este sentido, ha incidido en que con este nuevo plan se "evidencia" que este es el Consell "más negligente de la historia, que tiene a sus espaldas 228 muertos, puesto que ante una alerta máxima, la única del año 2024, ante una situación en que se sabía que venía una dana miraron hacia otro lado". En este sentido, ha recordado que el 'president "incluso se burló de la alerta roja y se fue de comida en lugar de tomar las medidas necesarias".

Lo "obviaron"

Es por ello que para la dirigente valencianista no hace falta un nuevo plan de catástrofes "cuando ya hay un plan de reacción a situaciones de emergencia", en relación a los distintos planes ya en vigor, sino que el problema de Mazón "es que el 29 de octubre lo obviaron y no lo pusieron en marcha".

“Aquel fatídico día ni convocaron el CECOPI a tiempo, ni alertaron a la ciudadanía a tiempo y todos los mecanismos que estaban a su alcance no fueron utilizados. Ahora, que quieren, tratar de tapar sus vergüenzas diciéndole a la alerta roja, alerta negra?”, ha concluido Navarro.