El conflicto laboral entre bomberos y diputación retrasa la respuesta del incendio en Port Saplaya

Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han denunciado que la situación que se está viviendo con el conflicto laboral que mantienen con la Diputación de Valencia está comenzando a generar situaciones peligrosas. Se dio en el incendio en Port Saplaya (Alboraia) que se vivió en la tarde de este miércoles: un fuego en una primera planta de un edificio de 30 viviendas, donde tuvieron que se atendidas cuatro personas, dos de ellas niños, por inhalación leve de humo y un bombero fuera de servicio por una luxación en el hombro.

En circunstancias normales, a este fuego hubieran acudido los efectivos del parque de la Pobla de Farnals, que habrían llegado en tan solo 9 minutos. El de refuerzo era el de Burjassot, a trece minutos. Sin embargo, ambos estaban cerrados este miércoles por la huelga de celo que se vive desde el pasado 29 de junio.

Fue el de Moncada, a 14 minutos, el primer parque del Consorcio Provincial de Bomberos en acudir, asistido por el de Paterna, que era el parque de refuerzo (21 minutos), según lamenta Marcel Montero, delegado de UGT y miembro de la junta personal. “Además, dejaron sin medios su zona de actuación”, apunta.

Existe el temor en el cuerpo de que cualquier día ocurra algo en el contexto de una negociación con la dirección del Consorcio y el equipo de gobierno de la diputación que está encallada, tal como se apreció en la rueda de prensa de esta semana por parte de los diputados de Bomberos y Hacienda.

Apoyo de otro cuerpo

El incendio de Port Saplaya, en todo caso, no fue a mayores. La primera respuesta la dieron bomberos del cuerpo municipal de Valencia después de ser reclamados por la falta de dotaciones. Además, un bombero del consorcio que no estaba de servicio entró sin equipo ante el riesgo en que se encontraban unos niños. El profesional, como consecuencia, sufrió lesiones en el hombro y quemaduras en la cara y cabello.

Mes y medio de conflicto

La situación que se vive en estos momentos entre la plantilla y la diputación tiene pocos visos de encarrilarse a corto plazo. Además de las reivindicaciones de mejoras en las inversiones, equipamientos y número de efectivos del cuerpo de bomberos, desde el sector se piden cambios estructurales. La Plataforma por un cuerpo único lleva años reclamando la unificación bajo la Generalitat, en lugar de los seis cuerpos actuales, para mejorar la coordinación y apoyos entre provincias o ciudades, apuntan desde UGT. En este caso de Port Saplaya, por ejemplo, se pidió el refuerzo del parque del norte de Valencia, que es municipal, pero solo acude si se le reclama, aunque era el más cercano.

Petición de dimisión

Por otro lado, crece la tensión política. El portavoz del PSPV en la Diputación de València, Carlos Fernández Bielsa, criticó este jueves la “lamentable imagen” que ofrece el gobierno provincial al responder a la huelga de bomberos con una estrategia centrada en desacreditarlos públicamente, en lugar de abordar soluciones reales al conflicto.

Para Bielsa, resulta “inaceptable que, mientras permanecen cerrados hasta tres parques de bomberos cada día y se pone en riesgo la seguridad ciudadana, el gobierno del PP y Ens Uneix con apoyo de Vox siga instalado en el discurso de no ceder a presiones”.

“Esta actitud solo contribuye a enquistar el conflicto y a generar inseguridad, porque muchas incidencias están siendo atendidas desde parques alejados al lugar donde ocurre la emergencia”, señala. El dirigente socialista ha criticado también el uso “demagógico” por parte del PP de los pagos extra a los bomberos durante la Dana, recordando que “se produjeron en una situación de altísima emergencia”.

“Desde el grupo socialista de la Diputación de València exigimos a Mompó el cese fulminante del responsable de bomberos, Avelino Mascarell, y si no lo hace solicitaremos de la mano de los representantes del cuerpo la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir su dimisión y abordar en exclusiva la situación del servicio de emergencias”, concluyó.