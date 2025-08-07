El diputado de Compromís que de pequeño quería ser torero

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís en el Congreso, pero si hubiera seguido los sueños que tenía de pequeño en vez de hablando en el hemiciclo de las Cortes Generales estaría dando capotazos ante un toro o frente una cámara de televisión presentando los informativos. Son dos de los 'titulares' que le han podido extraer sus seguidores en Instagram en una particular rueda de prensa en la que el parlamentario no solo ha dado explicaciones políticas sino que ha transmitido su lado más personal.

Ibáñez ha ido respondiendo a las dudas que varios usuarios de Instagram le han ido lanzando tras preguntar qué querían saber de él. Es ahí donde ha admitido que ha querido dedicarse "a muchas cosas", pero que de "muy pequeño había dos habituales: torero (¡qué vergüenza!) y presentador de telediario". También ha explicado las dificultades para conciliar, que esperaba que en el Congreso hubiera "más capacidad para negociar", que admira al expresidente chileno Salvador Allende, ha lamentado las dificultades para que PP y Junts aprueben la reducción de jornada y ha expuesto como medidas ante la vivienda la necesidad de "repartirla ante el secuestro de las grandes fortunas" como limitar su uso turístico o regular el precio del alquiler.