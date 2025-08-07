Ex de CDS se suman a la ILP municipalista para bajar el listón electoral al 3 %

Varios ex dirigentes del Centro Democrático y Social (CDS) en la Comunitat Valenciana ya se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por Unión Municipalista, para reformar la Ley Electoral valenciana y rebajar el listón autonómico para obtener representación parlamentaria.

Entre los firmantes se encuentran Fermín Artagoitia, que fue secretario provincial del CDS en Valencia y vicealcalde de la ciudad de 1987 a 1991; Manuel Martínez Sospedra, senador del CDS entre 1988 y 1991 y es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera; José Luis Boado, presidente provincial del CDS en Valencia y diputado autonómico en Les Corts entre 1987 y 1991; Luis Gil-Orozco Esteve, ex vicesecretario general de las Juventudes del CDS a nivel estatal; y Carlos Laguna, diputado autonómico por el CDS en Les Corts entre 1987 y 1991, así como exdiputado con el PSPV, Carlos Laguna.

Esta muestra de apoyo por parte de ex representantes institucionales de la etapa dorada del CDS en la Comunitat Valenciana "refuerza el carácter transversal y plural de la ILP impulsada por Unión Municipalista", señala la plataforma de partidos independientes locales, que propone rebajar del 5% al 3% la barrera electoral necesaria para acceder al parlamento autonómico. La iniciativa también plantea que dicho umbral se aplique por circunscripción provincial y sobre votos válidos emitidos, y no sobre el cómputo autonómico total.

Los firmantes de CDS. / Levante-EMV

El presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García, ha acompañado a todos los firmantes durante el acto de adhesión y ha agradecido su respaldo a la propuesta: “Que antiguos cargos electos y personalidades con una trayectoria política e institucional consolidada respalden esta ILP demuestra que se trata de una demanda democrática y razonable, que persigue una mayor representación, pluralidad y justicia electoral en Les Corts Valencianes”.

Más pluralidad política

Los ex referentes del CDS han coincidido en destacar "la necesidad de abrir el parlamento valenciano a una mayor pluralidad política y de facilitar el acceso de fuerzas con implantación territorial y vocación democrática". Para ellos, esta ILP representa una oportunidad de mejorar la calidad del sistema representativo autonómico, equiparándolo a los estándares ya vigentes en otras comunidades autónomas.

La recogida de firmas para respaldar esta ILP comenzó el pasado 16 de julio. Unión Municipalista ha activado a sus más de 100 partidos locales independientes en la Comunitat Valenciana con el objetivo de alcanzar las 10.000 firmas necesarias para que la propuesta llegue a debate en Les Corts. Según ha explicado David García, el ritmo de recogida está siendo muy positivo y se prevé que las firmas se entreguen a principios de septiembre. Además de la recogida presencial, la ciudadanía puede firmar digitalmente.