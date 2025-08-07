Grupo La Plana define su propuesta de valor bajo el lema “Personas que construyen lo que somos”

Grupo La Plana (enlace a la home) es un grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, así como en soluciones de exposición para el punto de venta, dirigidas a sectores como la agricultura, la alimentación, las bebidas, los bienes de alta rotación, la cerámica y la industria. Fundado en 1973 en Betxí (Castellón), el grupo ha mantenido un crecimiento sostenido que le ha permitido consolidar su presencia a nivel nacional.

Actualmente cuenta con seis plantas de producción ubicadas en Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Pinto (Madrid) y Crevillente (Alicante), además de dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería. En total, la compañía suma más de 120.000 m² de instalaciones al servicio de la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con sus clientes, reforzando así un compromiso que va más allá de la producción.

Este compromiso se extiende también al cuidado de todas las personas que forman parte del grupo, mediante una renovada estrategia de atracción y fidelización del talento que ha sintetizado bajo el lema “Personas que construyen lo que somos”, articulada en torno a tres pilares fundamentales: Talento, Seguridad y Bienestar.

Talento: desarrollo profesional con propósito

Grupo La Plana impulsa el crecimiento profesional y personal de sus equipos mediante oportunidades de promoción interna, formación continua y acompañamiento en el desarrollo de carrera. Con una tasa de promoción interna del 24 % en puestos clave, la compañía apuesta de forma decidida por el talento interno. Tal como señala Óscar Miralles, director de Personas y Valores, “somos un grupo que apuesta por el desarrollo profesional y personal de nuestras personas. Con un alto índice de promociones internas, las personas que forman parte de este proyecto tienen la posibilidad de desarrollarse, crecer, evolucionar y construir una verdadera carrera profesional a nuestro lado”.

Óscar Miralles dinamizando el 'Quédate', evento de captación de talento de la UPV. / ED

Seguridad: entornos de trabajo seguros, confiables y responsables

Grupo La Plana promueve un entorno laboral seguro a todos los niveles, aplicando medidas que protegen tanto la integridad física como la estabilidad emocional. Las políticas de prevención y los espacios de trabajo están diseñados para generar tranquilidad, reducir riesgos y garantizar que cada persona pueda desarrollarse con confianza y sin limitaciones. Como señala Miralles, “nuestra apuesta este año es afianzar nuestras políticas de seguridad a través de la certificación ISO 45001, que avale nuestra apuesta constante por este eje fundamental”.

Bienestar: cuidar a quienes hacen posible el proyecto

Poner a las personas en el centro también implica velar por su equilibrio dentro y fuera del trabajo. Grupo La Plana impulsa políticas orientadas al bienestar integral, como la conciliación, la desconexión digital, la posibilidad de teletrabajo, el apoyo emocional y el cuidado de la salud mental. “Este mismo año hemos comenzado a trabajar en un plan de bienestar para todas las personas del grupo, denominado ‘la plana te cuida’, con acciones enfocadas al bienestar físico, emocional y social”, destaca el director de Personas y Valores.

Todo este compromiso con las personas y su desarrollo se refleja en el nuevo apartado de la web ‘Talento’, un espacio pensado para dar visibilidad a la propuesta de valor de Grupo La Plana. En él se pueden consultar las ofertas de empleo activas, los beneficios de trabajar en Grupo La Plana y diversas iniciativas internas que refuerzan la cultura de desarrollo y cuidado de las personas.

Desde el área de Innovación también se han querido sumar al impulso del talento interno con un proyecto colaborativo. Un grupo de jóvenes de Grupo La Plana —entre ellos personas recién incorporadas y estudiantes en prácticas— ha participado en un taller para diseñar la caja del nuevo Welcome Pack, un símbolo de bienvenida para quienes se incorporan a la organización. Fiel a la identidad de la empresa, se trata de una caja de cartón, alineada con la identidad del Grupo, y concebida con un diseño sostenible que le permitirá tener un segundo uso. El proyecto se lanzará el próximo mes de septiembre, aunque antes de su puesta en marcha se presentará a quienes formaron parte del proceso creativo, reconociendo su implicación.

Taller creativo del diseño del welcome pack. / ED

Mirando al futuro, Grupo La Plana sigue reforzando su posicionamiento como empleador de referencia. Entre las próximas acciones, se contempla una mayor presencia en ferias de empleo, con el objetivo de conectar con nuevos perfiles profesionales en un programa de talento joven, así como la puesta en marcha de un programa de embajadores internos, que permitirá a personas del equipo representar a la empresa en distintos foros y eventos, con beneficios y reconocimientos que refuercen su sentido de pertenencia.

Con cada una de estas iniciativas, Grupo La Plana consolida una cultura organizativa centrada en las personas, en la escucha activa y en el compromiso con el desarrollo profesional y humano. Desde la atracción de talento hasta la creación de entornos seguros y el impulso del bienestar integral, la compañía avanza con paso firme hacia un modelo empresarial que cuida lo que realmente importa: quienes hacen posible el presente y construyen el futuro del Grupo. Porque en Grupo La Plana, las personas no solo forman parte del proyecto; son el proyecto.