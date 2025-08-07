La oferta más barata se lleva la primera adjudicación de cuatro residencias concertadas

La diputada de Compromís en las Corts Nathalie Torres ha denunciado que la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha concedido la gestión de las residencias de Paterna, Benejúzar, Benetússer y Orihuela a "la empresa de un fondo especulativo internacional, que ha ofrecido el precio más bajo, repercutiendo con esto en la calidad de la atención".

De hecho, las empresas del sector de las residencias concertadas ya alertaron en Levante-EMV de que el pliego de condiciones realizado implicaba "una subasta encubierta" ya que se había suprimido el proyecto técnico y el mecanismo establecido no garantizaba de forma efectiva la baja temeraria. Así, desde el sector alertaban del peligro que suponía que la oferta más barata determinara las adjudicaciones. Y, en la primera, así ha sido. La conselleria tiene en "enriquecimiento injusto" y pendiente de licitación centros que no admiten más prórrogas tras agotar todos los plazos permitidos por la actual normativa. El Consell ha comenzadoa regularizar el sector con la licitación de las residencias de Paterna, Benejúzar, Benetússer y Orihuela y las empresas esperaba los pliegos para saber cuáles iban a ser las reglas del juego. Por ello, desde las empresas le han pedido a Camarero que realice modificaciones en los siguientes concursos públicos para que la cuantía económica no sea lo que determine la licitación.

Torres: "Quieren hacer caja"

"La medida supone una grave amenaza para el bienestar de las personas mayores residentes en estos centros y también para los y las trabajadoras que tendrán que desarrollar su encomiable tarea en condiciones todavía más precarias", afirma la diputada de Compromís en las Corts Nathalie Torres tras conocer el resultado de las licitaciones. Para Torres, "es evidente que con esa inversión el servicio será nefasto, tal como catalogan desde los centros residenciales".

La diputada ha acusado al PP de poner los intereses económicos por delante de los sociales, y ha añadido que para el PP y Camarero "esto no importa, aquello imprescindible es hacer caja con el bienestar de nuestros mayores".

Compromís ha exigido una rectificación inmediata y la garantía de un modelo de gestión pública y de calidad para las residencias valencianas, "tal como se diseñó desde el gobierno del Botànic".