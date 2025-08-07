El PSPV ningunea las reuniones de los alcaldes de la dana con Mazón

Aunque parezca que no, una mañana de agosto puede dar para mucho en la sede de un partido político. Puede servir de estreno oficioso de un cargo, de dación de cuentas, de reivindicación interna, de traslado de necesidades o incluso de desincentivo para reunirse con el 'president' de la Generalitat. De todo eso, y algo más, ha servido el encuentro convocado por Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, y varios cargos de la formación, desde miembros del Gobierno central encargados en la gestión de la dana hasta cargos municipales afectados por esta, bajo el resumen de "reunión de trabajo interno".

Los socialistas quieren dejar atrás los estertores de la dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción y presidente del partido, del que este jueves se cumplirá una semana, y para ello nada mejor que la acción, hacer camino. Esa andadura la ha dirigido este miércoles Morant ante alcaldes y representantes del PSPV con la presencia de la que será la sucesora de Ángel en la tarea de la recuperación, Zulima Pérez, en el que ha sido su estreno oficioso en un cargo que no asumirá hasta que el Consejo de Ministros la norme formalmente el 26 de agosto.

Será entonces cuando se celebren las consiguientes reuniones formales y los alcaldes puedan transmitirle las necesidades de manera concreta, no obstante, la cita de partido (motivo por el que la futura comisionada ha rechazado hacer declaraciones) ha servido como una primera terapia de grupo. En esta, Morant, acompañada también por el secretario de Estado, Arcadi España, ha hecho un llamamiento a la calma tras días complicados, ha reivindicado la trayectoria y la labor del dirigente dimitido (algo a lo que se han sumado alcaldes y concejales destacando el número de reuniones con él), ha visibilizado que su adiós no supondrá una paralización del trabajo y ha comprometido el apoyo del Gobierno central, explicaciones que buscaban "arropar" a sus responsables locales.

Císcar atiende a la prensa, junto a Almenar y Silvent / M.A.Montesinos

Estos, de hecho, han aprovechado el encuentro para trasladar algunas de sus inquietudes y preocupaciones, adelantando que estas serán transmitidas de manera oficial en una futura reunión en septiembre, cuando Pérez ya esté nombrada. Entre estas, tal y como han explicado a la salida del encuentro los alcaldes de Catarroja (Lorena Silvent), Picanya (Pepe Almenar) y Paiporta (Vicent Císcar) han señalado la necesidad de acelerar las actuaciones de alcantarillado ante las posibles lluvias de otoño o la evolución de los proyectos de reconstrucción de infraestructuras con los fondos del Estado.

Reunión en "mesa camilla"

Precisamente Silvent y Císcar han sido dos de los nombres repetidos en la reunión interna tras sus respectivos encuentros con Carlos Mazón en el Palau, los dos únicos munícipes socialistas de localidades afectadas por la dana que se han visto a solas con el jefe del Consell desde el 29 de octubre. Y pese a que no ha habido reproches hacia ellos, sí que ha habido una conjura para desincentivar estas reuniones, no con instrucciones (de hecho fuentes del PSPV admiten que si llama el 'president' hay que ir "por cortesía"), sino desdeñando su valor y ninguneando sus frutos.

Para ello, según fuentes presentes en la sede de los socialistas, Morant comparó los encuentros de los alcaldes con Mazón y Pedro Sánchez. Así, contrapuso la reunión conjunta, con "compromisos serios" y millones de euros de inyección que hizo con el presidente del Gobierno con los encuentros en "mesa camilla", sin medidas concretas y con solo referencias "difusas" a un plan, en referencia al de reconstrucción, y con las que Mazón se "aprovecha" de las necesidades de los ayuntamientos en busca de su "blanqueamiento".

Las críticas lanzadas por la líder del PSPV han sido complementadas con referencias dadas por los dos alcaldes citados que lamentaron la falta de propuestas directas por parte del jefe del Consell en esas reuniones que, de hecho, ni siquiera ha acudido a la zona cero de la dana para llevar a cabo estas reuniones. "Mazón se ha aprovechado de mi visita", llegó a decir un día después de su paso por el Palau el propio Císcar, argumento que el PSPV blande para desincentivar más encuentros.