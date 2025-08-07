Una reforma del Cecopi para dar más poder a los técnicos

Francisco Gan Pampols llegó al Consell cuando el Cecopi ya llevaba tres semanas en funcionamiento para gestionar la dana del 29 de octubre por lo que las decisiones más delicadas en este espacio sobre la emergencia ya se habían tomado. No obstante, lo que le llegó de su forma de proceder tanto en el día D como en los posteriores no parece que le haya convencido vista la reforma que plantea el nuevo Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales del modo de "gobernanza" en la gestión de una emergencia.

Este nuevo plan, elaborado por la Vicepresidencia Segunda que encabeza el teniente general retirado y que este miércoles ha salido a audiencia ciudadana, no elimina la figura del Cecopi, que sigue "integrando a las distintas administraciones implicadas en la gestión de la emergencia", ni le quita las responsabilidades del mando principal a quien ostente las competencias de emergencias en el Consell, pero sí que supone un incremento del poder de los técnicos y una separación de esta de la actuación política.

Así, la propuesta lanzada por la conselleria de Gan Pampols continúa marcando como director/a del plan ante una emergencia al conseller que ostente las competencias en Emergencias, como hasta ahora, como "la máxima autoridad en la toma de decisiones". No obstante, a su lado, y ganando funciones, tal y como explican fuentes de la Vicepresidencia Segunda, estaría el director técnico, "encargado de liderar la coordinación operativa" y que recaería en el director del Centro de Coordinación de Emergencias.

Imagen del Cecopi al día siguiente de la dana / Levante-EMV

Es decir, a diferencia de en la dana cuando el director operativo fue José Miguel Basset, jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos, en esta ocasión sería un alto cargo de la Generalitat. No especifica si sería el subdirector general o el director general. Entre sus funciones está "evaluar los avisos para ordenar la emisión de alertas de emergencia", "activar y desactivar los planes de emergencia" y "declarar la fase de recursos ordinarios". Como elementos adicionales, el plan también señala un Comité Asesor vinculado, un Comité Informativo que se encargue de comunicar las decisiones y la puesta en marcha de diferentes grupos que sigan el desarrollo de la emergencia desde distintos ámbitos, desde infraestructuras a materias medioambientales.

Separación política-técnicos

Pero en la nueva estructura que plantea el plan director está la separación entre ese órgano donde intervienen los diferentes cuerpos de seguridad y responsables de diferentes administraciones con una vía más política que estaría representada por la Comisión Delegada del Consell para el Seguimiento y la Conducción de Situaciones de Crisis, un comité encabezado directamente por el 'president' de la Generalitat y que el actual Ejecutivo autonómico ya ha regulado a través de un decreto.

Más allá de cambios de estructura y de reparto de funciones, una de las novedades que introduce y que generó bastante polémica durante la gestión del 29-O es la obligación de "registrar los acuerdos y acciones" que se tomen en el Cecopi "en una herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones". Este registro va más allá en el caso del llamado Comité Asesor, donde participarían miembros de entidades como Aemet, los bomberos o la CHJ, y del que señala que todas sus sesiones "serán grabadas".

Todas estas indicaciones son recomendaciones citadas en el plan que todavía no se han aprobado. De hecho, en caso de que el propio plan reciba el visto bueno del pleno del Consell no tendrá una aplicación directa, sino que requiere de cambio de leyes y reformulaciones de planes en vigor, como el de inundaciones. Por ejemplo, una de las normas que reclama su actualización es la ley de Protección Civil, vigente desde 2010, y que necesita de modificaciones para adaptarse a los cambios legislativos estatales de 2015 y 2022.