El traslado de menores desde Canarias empezará en septiembre "a no ser que lo frene un juez"

La hoja de ruta sigue su curso. El Gobierno asegura que en septiembre empezará el traslado de los cerca de 6.000 menores migrantes que esperan en Canarias una nueva vida en los recursos de las comunidades autónomas. Y es que "salvo que un juez suspenda esta normal la ley hay que cumplirla", en referencia al real decreto ley que hace obligatorio el reparto de los niños y jóvenes migrantes no acompañados por todo el territorio nacional. A la Comunitat Valenciana llegarán 571, según la previsión del Gobierno.

El Consell se niega a este reparto y ha presentado dos recursos: uno en el Tribunal Constitucional (contra el propio decreto ley) y otro (que se anunció ayer) en el Tribunal Supremo contra la norma que desarrolla ese reparto de menores llegados a Canarias a bordo de cayucos y pateras y sin el respaldo de un familiar adulto. Es más, la vicepresidenta y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ya ha anunciado que la Abogacía de la Generalitat "presentará recurso" a cada paso que dé el gobierno de Pedro Sánchez en el desarrollo de una ley que pretende ser una realidad a partir del 26 de agosto, cuando se celebre el primer Consejo de Ministros tras el parón estival y se apruebe el reglamento de aplicación de la reforma y los procedimientos para aplicarla, así como el decreto donde se fijará el número de menores que acogerá cada comunidad autónoma.

"La situación de los menores que están en Canarias hay que resolverla porque se trata de niños, de jóvenes. Es tremendo el discurso de las comunidades gobernadas por el PP y solo se entiende por la presión de Vox, ya que el simple anuncio de este decreto ley hizo que Vox saliera de los gobiernos autonómicos, incluida la Comunitat Valenciana. Ahora, no están en el gobierno, pero necesitan sus votos para gobernar así que abanderan este boicot a un reparto que se realiza con criterios objetivos, teniendo en cuenta la población, la renta per cápita, los recursos del sistema, las necesidades de los migrantes y el presupuesto autonómico, entre otros", señalan fuentes del Gobierno. "Es muy llamativo que la acogida de 500 menores ponga en jaque el sistema de la Comunitat Valenciana, con 5 millones de habitantes y 30.000 millones de euros de presupuesto. En la guerra de Ucrania la Comunitat fue ejemplo de acogida y ahora todo son problemas por 500 menores. Al final son víctimas de la guerra, lleguen desde Ucrania o desde Mali", remarcan. De hecho, la Comunitat Valenciana ha acogido a más de 42.000 personas refugiadas de Ucrania desde el inicio de la guerra, lo que la convierte en la comunidad autónoma que más personas ha recibido.

Cuestión de financiación

Una de las principales críticas del Consell se centra en la falta de financiación para ese acogimiento. El Gobierno central asegura que destinará 100 millones de euros para financiar la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas. La portavoz del Consell, Susana Camarero, afirma que asumir la llegada de 571 menores "supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales, frente a los 7,4 millones anunciados por el Gobierno, que solo cubrirían su estancia durante tres meses". "El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado, y esta imposición solo generaría hacinamiento y falta de atención adecuada", asegura.

Desde le Gobierno, sin embargo, aseguran que han sacado adelante un decreto ley tras detectar que las cuotas de reparto que se establecían en las conferencias sectoriales "no se cumplían, en determinadas autonomías, porque no eran acuerdos vinculantes". "Ahora hay una ley que obliga a la acogida y tras el boicot llevado a cabo por los gobiernos dirigidos por el PP en las conferencias sectoriales para pactar los criterios de reparto, este Gobierno ha marcado un cambio que ya es ley porque hay obligación de atender a estos menores", añaden.

Los solicitantes de asilo

El otro tema que atañe al Gobierno respecto a la atención a menores migrantes son aquellos que solicitaron asilo y que el pasado lunes empezaron a abandonar Canarias, en pequeños grupos tres meses después de que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno central hacerse cargo de cerca de un millar de estos menores que han solicitado asilo. Estos menores se derivan a centros de titularidad estatal que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones evita desvelar para evitar cualquier conflicto.