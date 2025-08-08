El 6,4% de los pacientes que piden consultas externas en hospitales no se presentan

El 6,4% de las consultas externas pedidas por los pacientes en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana se “pierden” al no presentarse el paciente a la cita. Son datos de la Conselleria de Sanidad, que muestran que seis de cada cien citas no se llegan a materializar porque el paciente, aunque ha pedido una consulta, no se presenta. Eso, en hospitales. En cuanto a las citas médicas en Atención Primaria, el porcentaje de “absentismo” asciende al 3,1% en consultas de Medicina de Familia y Comunitaria, un 3,64% en Pediatría.

Por provincias, en Valencia, las consultas que se pierden en medicina de familia son el 2,79%, mientras que las de Pediatría son el 3,57% y las de Hospitalaria ascienden al 5,23%. En Alicante, son mayoría las que se pierden en las consultas externas de los hospitales, un 7,96%, mientras que las de Atención Primaria son del 3,55% y las de Pediatría son del 3,87%. En Castellón, no se presentan a las citas concertadas un 7,12% en los hospitales, un 2,95% en Primaria y un 4,07% en Pediatría.

Son cifras que han ido variando y que se ha reducido ligeramente en el caso de las consultas externas en hospitales. Según Sanidad, en 2023, el porcentaje de citas no atendidas por el paciente fue de un 3,03% en Medicina de Familia y Comunitaria, un 3,8% en Pediatría y un 7,48% en atención hospitalaria.

Recordatorios de las citas

Es un problema de organización que conoce bien Rosa González, médica de familia y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Valencia, que explica que no es nuevo sino que pasa “desde hace bastante tiempo”. Quizá con más intensidad, cree, desde la generalización del uso de la aplicación móvil GVA + Salut, que permite pedir cita online.

Ocurre, añade la médica de familia, a pesar de que la Conselleria envía recordatorios por SMS de las citas agendadas. Pero para que estas notificaciones lleguen, hay que tener el número de teléfono asociado a la tarjeta SIP, y hay pacientes que no lo tienen, con lo cual nunca llegan a recibir los recordatorios. De modo que, por olvido o por dejadez, hay personas que no aparecen en la hora acordada.

“No lo puedes reordenar y aumenta la demora

“El que no viene te lleva faena”, asegura la doctora. Ella, en particular, suele entrar en el historial de los pacientes que han pedido hora por problemas de cierta gravedad y que se ausentan para ver si les ha pasado algo grave, han ido a urgencias o están hospitalizados. Los conoce a casi todos porque lleva 33 años trabajando en el mismo centro de salud, de modo que, además, si alguno de los pacientes habituales, de los que no suele fallar, falta a su cita, le llama. “A veces se ha olvidado o se ha confundido, y yo intento resolverlo en el día para no tener que darle cita en otro momento y desmontar el calendario”, explica.

Pero, aunque hay mucha diversidad, González observa que los pacientes mayores no suelen olvidarse ni ausentarse de las citas presenciales. “Tienen mayor cultura de ir al médico”, apunta. Los absentistas suelen ser generalmente gente más joven. “Les das cita, vienen, les pides una prueba y ellos no se la hacen y no vienen a la consulta”, lamenta. En esos casos, no suele llamar a ver qué ha pasado.

Ese absentismo genera un problema de organización a los facultativos, que trabajan con franjas temporales reservadas para cada consulta. Pero si un paciente no aparece, no se puede incluir a otra persona en su turno, porque cabe la posibilidad de que llegue tarde, de modo que se suelen dejar pasar esos minutos sin consulta, afirma la doctora. “No los puedes reordenar, te lo comes y eso hace aumentar la demora”, explica.

Citas erróneas y telefónicas

Pero González señala dos casuísticas más que hacen “perder” huecos en las agendas de los médicos. Están, por una parte, las citas erróneas, las de pacientes que no deberían ser atendidos por médicos sino por administrativos. Ocurre sobre todo porque algunos usuarios se confunden con la aplicación GVA + Salut y, en vez de pedir una cita de la categoría “profesional sanitario”, que gestiona agendas, transportes o soluciona dudas, la piden con su médico de cabecera. “Algunos vienen a preguntar qué médico le toca a su hijo, o entran a la consulta a pedir una nueva cita, tareas que no tiene que hacer un médico”, explica.

Las citas telefónicas también acumulan “absentismo” por parte de los pacientes, a veces por olvidos o confusiones pero, en otras ocasiones, involuntario. La doctora alerta de que algunas compañías telefónicas hacen que los móviles de los pacientes detecten como “spam” las llamadas de números de teléfono largos, como los que utiliza la Conselleria de Sanidad. A los pacientes que esperan su cita telefónica y tienen estos sistemas, a veces el teléfono no llega ni a sonarles. “Todos los días tenemos alguno de estos casos”, critica.

"Con la demora, te acabas buscando la vida"

Pero desde los sindicatos apuntan a que el fenómeno puede darse, también, al revés. Es decir, que no solo las ausencias en consulta incrementan la demora, sino que los días de espera para conseguir una cita en Atención Primaria, o con un especialista, incrementan las ausencias. "Con la demora que hay, sobre todo en algunos departamentos, te acabas buscando la vida", indica Eva Plana, responsable de Sanidad en UGT-PV. Y es que, ante un problema médico que tenga que ser atendido con rapidez aunque no sea urgente, o buscando una solución o tratamiento inmediato, muchas personas piden hora en el hueco disponible más cercano a la fecha. "Pero si, por ejemplo, un médico tiene diez días de demora, el paciente en esos días se ha tenido que buscar la vida", explica. Por ejemplo, comprando en la farmacia medicamentos genéricos para los que no haga falta receta, o buscando en la sanidad privada, en caso de que el retraso sea menor. "Esas cosas a veces no se pueden demorar", apunta Plana.