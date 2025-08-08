Vaivén
Una cena 'popular' para empezar las fiestas en El Saler
L-EMV
El Saler está de celebración. La pedanía inició el jueves sus fiestas y lo hizo con una cena popular donde el término bien podría servir para explicar el encuentro al aire libre de gente de todo tipo del pueblo y como calificativo de quienes son relativos al PP. Porque de este partido hubo varios asistentes al encuentro, tal y como quedó plasmado en la cuenta de Instagram de la Alcaldía pedánea.
Así, en la publicación subida se cita a varios representantes del PPCV que acudieron a la cena como los diputados en las Corts, Verónica Marcos, Elena Bastidas, Andrea Gigante y Vicente Betoret, el director general de Coordinación de la Vicepresidencia Primera de la Generalitat, Carlos Lirio, o el asesor en el Ayuntamiento de València, Julio Aguado.
