Una cena 'popular' para empezar las fiestas en El Saler

Varios cargos del PPCV acuden al inicio de las fiestas de El Saler.

L-EMV

València

El Saler está de celebración. La pedanía inició el jueves sus fiestas y lo hizo con una cena popular donde el término bien podría servir para explicar el encuentro al aire libre de gente de todo tipo del pueblo y como calificativo de quienes son relativos al PP. Porque de este partido hubo varios asistentes al encuentro, tal y como quedó plasmado en la cuenta de Instagram de la Alcaldía pedánea.

Así, en la publicación subida se cita a varios representantes del PPCV que acudieron a la cena como los diputados en las Corts, Verónica Marcos, Elena Bastidas, Andrea Gigante y Vicente Betoret, el director general de Coordinación de la Vicepresidencia Primera de la Generalitat, Carlos Lirio, o el asesor en el Ayuntamiento de València, Julio Aguado.

