El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos y sanitarios
El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana ha sido hospitalizado este viernes en Llíria
El Consell manifiesta su deseo por la "pronta recuperación" del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y el exsecretario autonómico de Emergencias, José Mª Ángel, y transmite su "más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación".
Así lo manifiestan fuentes del Consell después de que Ángel haya sido hospitalizado este viernes en el Hospital de Llíria tras un intento de suicidio.
Dimisión del cargo
José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario. En la renuncia, el propio Ángel -que también abandonó la presidencia del PSPV- recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.
También denunciaba que desde que fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".
