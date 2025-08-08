El Consell plantea alargar 'sine die' la contratación de emergencia tras una catástrofe

La Generalitat no quiere perder la posibilidad de contratar por la vía de emergencia tras una catástrofe ni dejar que la ambigüedad de la ley estatal pueda impedir esta capacidad en el futuro. Este procedimiento urgente, que reduce considerablemente los plazos burocráticos, ha sido uno de los caminos que han permitido afrontar las tareas más apremiantes para la reconstrucción tras la dana y el Consell quiere tener habilitado un mecanismo que le permita echar mano de esta forma de actuación para futuras catástrofes sin que el tiempo ni las declaraciones sobre esta puedan ser un límite.

Así se incluye en el borrador del Plan Director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes naturales, impulsado por la Vicepresidencia Segunda que dirige Francisco Gan Pampols, un proyecto que pese a que centra sus medidas en la prevención, también incluye una fase de recuperación tras una situación meteorológica adversa que haya tenido un impacto especialmente negativo. Y es ahí donde se hace una mención directa al procedimiento de contratación de emergencia, con planteamiento legislativo incluido.

En este sentido, el proyecto llama a aprovechar la modificación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana (una de las normas que ve necesaria su modificación) para "introducir una previsión, a modo de disposición adicional, a los efectos de objetivizar algunos criterios que ayuden a delimitar en qué supuestos la Generalitat considera habilitada la vía de urgencia" debido a la "redacción muy general" que tiene la ley estatal de Contratos del Sector Público que no despeja las dudas.

Esta disposición adicional queda escrita y redactada y señala que sería utilizada exclusivamente para "la reparación de infraestructuras críticas", "instalaciones esencales que han quedado total o parcialmente inutilizados" así como "atender a las necesidades urgentes e inaplazables de la población". Para ello, señala dos criterios que entrarían en una hipotética nueva ley de Emergencias. En primer lugar, indica que la posibilidad de acudir al procedimiento de emergencia "no dependerá de la declaración de situación de emergencia ni quedará limitada temporalmente a su mantenimiento".

"Y en ningún caso", señala en segundo lugar, "la posibilidad de acudir a la tramitación por vía de emergencia podrá verse afectada por el tiempo transcurrido desde la emergencia, siempre que la situación de necesidad persista y que dicha necesidad no pudiera haber sido razonablemente prevista ni afrontada por otros procedimientos de contratación ordinario". Esta segunda cuestión, agrega, "debe comprenderse sin perjuicio del plazo de un mes para el inicio de las obras desde la adjudicación del contrato".

Esta nueva normativa busca "evitar el uso indiscriminado" de este mecanismo y "equilibrar la necesidad de una respuesta rápida y flexible (...) con asegurar un uso responsable y transparente de los fondos públicos", es decir, intentar que la reducción de la burocracia para atender estas emergencias no acabe siendo una posible entrada de corrupción. Para ello, de momento, lo que hay es un borrador de un plan con una propuesta de una disposición adicional para que se incluya en una ley que todavía no se ha empezado a modificar.