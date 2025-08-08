Día del gato: Mitos sobre las alergias

En la Comunitat Valenciana hay 157.599 gatos, según consta en la memoria del 2024 del Rivia, que es el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía y de Équidos de la Comunitat Valenciana que gestiona el Consell Valencià de Col. legis Veterinaris. El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato y Levante-EMV aborda la alergia a los gatos, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, está rodeada de mitos.

Desde Purina Pro Plan explican, de entrada, que el "pelo del gato no es la causa de las alergias a los gatos". "Los alérgenos producidos en las glándulas salivales y sebáceas (de la piel) del gato son los responsables de desencadenar una reacción en individuos alérgicos. Aunque el pelo del gato puede transportar los alérgenos, el pelo en sí no es la causa original de las alergias a los gatos", afirman.

Por ello, recalcan que no existen gatos sin alérgenos o "hipoalergénicos". "Existe una creencia común de que algunas razas de gatos (especialmente las razas sin pelo) son 'hipoalergénicas'. "No hay gatos que estén libres de alérgenos, algunos pueden soltar menos pelo, pero en realidad no es esto lo que causa una reacción alérgica. Las personas con alergia a los gatos están respondiendo a alérgenos producidos en la saliva, la piel y las glándulas anales del gato".

Así, el color y la longitud del pelo no influyen en la producción de alérgenos, ya que existe un mito que sugiere que los gatos con pelo de color más oscuro y aquellos con pelo más largo "son más propensos a provocar alergias que los gatos con pelaje de color más claro o corto. Sin embargo, estos factores no influyen en la producción de alérgenos en gatos".

¿Macho o hembra?

Sin embargo, la única característica física relacionada con la producción de alérgenos es si es macho o hembra. "Los estudios han demostrado que los gatos machos intactos generalmente producen niveles más altos que los gatos machos esterilizados/castrados y las hembras (independientemente del estado de esterilización)", Sin embargo, el nivel de cada gato varía según la genética, y un gato macho intacto podría potencialmente producir menos alérgenos que una hembra o un gato macho esterilizado con alta producción.

"Cuando tenemos a un gato viviendo en nuestro hogar, debemos ventilar la casa varias veces al día, cambiar con frecuencia las sábanas y mantas del sofá (incluso si no se suben a él, los pelos pueden adherirse), usar la aspiradora en vez de una escoba (ya que esta esparce el pelo) y fregar el suelo con lejía, para evitar la propagación de este alérgeno", aseguran, con el objetivo de que "ningún amante de los animales renuncie a compartir su vida con un gato por miedo a las alergias".

Cómo preparar el agosto y las vacaciones

Por otra parte, desde Tiendanimal lanzan una serie de recomendaciones esenciales para que las familias con gatos puedan interpretar mejor sus necesidades durante los meses más calurosos del año del periodo estival; con olas de calor y alteraciones en las rutinas familiares por las vacaciones que alteran su rutina y que pueden llegar a afectar la salud del animal.

Entre las cosas a tener en cuenta destaca: