Día del gato: Mitos sobre las alergias
Los expertos recuerdan que el pelo del gato no es la causa de las alergias
En la Comunitat Valenciana hay 157.599 gatos, según consta en la memoria del 2024 del Rivia, que es el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía y de Équidos de la Comunitat Valenciana que gestiona el Consell Valencià de Col. legis Veterinaris. El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato y Levante-EMV aborda la alergia a los gatos, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, está rodeada de mitos.
Desde Purina Pro Plan explican, de entrada, que el "pelo del gato no es la causa de las alergias a los gatos". "Los alérgenos producidos en las glándulas salivales y sebáceas (de la piel) del gato son los responsables de desencadenar una reacción en individuos alérgicos. Aunque el pelo del gato puede transportar los alérgenos, el pelo en sí no es la causa original de las alergias a los gatos", afirman.
Por ello, recalcan que no existen gatos sin alérgenos o "hipoalergénicos". "Existe una creencia común de que algunas razas de gatos (especialmente las razas sin pelo) son 'hipoalergénicas'. "No hay gatos que estén libres de alérgenos, algunos pueden soltar menos pelo, pero en realidad no es esto lo que causa una reacción alérgica. Las personas con alergia a los gatos están respondiendo a alérgenos producidos en la saliva, la piel y las glándulas anales del gato".
Así, el color y la longitud del pelo no influyen en la producción de alérgenos, ya que existe un mito que sugiere que los gatos con pelo de color más oscuro y aquellos con pelo más largo "son más propensos a provocar alergias que los gatos con pelaje de color más claro o corto. Sin embargo, estos factores no influyen en la producción de alérgenos en gatos".
¿Macho o hembra?
Sin embargo, la única característica física relacionada con la producción de alérgenos es si es macho o hembra. "Los estudios han demostrado que los gatos machos intactos generalmente producen niveles más altos que los gatos machos esterilizados/castrados y las hembras (independientemente del estado de esterilización)", Sin embargo, el nivel de cada gato varía según la genética, y un gato macho intacto podría potencialmente producir menos alérgenos que una hembra o un gato macho esterilizado con alta producción.
"Cuando tenemos a un gato viviendo en nuestro hogar, debemos ventilar la casa varias veces al día, cambiar con frecuencia las sábanas y mantas del sofá (incluso si no se suben a él, los pelos pueden adherirse), usar la aspiradora en vez de una escoba (ya que esta esparce el pelo) y fregar el suelo con lejía, para evitar la propagación de este alérgeno", aseguran, con el objetivo de que "ningún amante de los animales renuncie a compartir su vida con un gato por miedo a las alergias".
Cómo preparar el agosto y las vacaciones
Por otra parte, desde Tiendanimal lanzan una serie de recomendaciones esenciales para que las familias con gatos puedan interpretar mejor sus necesidades durante los meses más calurosos del año del periodo estival; con olas de calor y alteraciones en las rutinas familiares por las vacaciones que alteran su rutina y que pueden llegar a afectar la salud del animal.
Entre las cosas a tener en cuenta destaca:
- Interpretación del lenguaje corporal felino para detectar malestar: Los gatos a menudo ocultan signos de dolor o incomodidad. Es vital, por ello, observar detalles como la posición de sus orejas, la cola, los bigotes y el pelaje para identificar si están estresados, con calor excesivo o ansiosos, y así poder actuar a tiempo.
- Creación de un espacio seguro y fresco: su refugio antiestrés y anti-calor. Durante el verano, es indispensable proporcionarles zonas frescas y tranquilas. Mantener su entorno familiar estable y bien acondicionado (con acceso a agua fresca, sombra y escondites) es esencial para mitigar la ansiedad ante cambios de rutina o la presencia de cuidadores temporales.
- Importancia del juego interactivo para combatir el aburrimiento y la ansiedad: El aburrimiento puede derivar en problemas de conducta. El juego regular, especialmente con juguetes interactivos y enriquecimiento ambiental, no solo estimula su mente, sino que también ayuda a liberar energía, reducir el estrés y fortalecer el vínculo con sus cuidadores, fundamental tras periodos de vacaciones.
- Reconocimiento de señales de salud silenciosas en periodos de altas temperaturas: Los felinos tienden a disimular sus dolencias. En verano, prestar atención a cambios sutiles en su apetito, consumo de agua, visitas al arenero o niveles de actividad puede alertar sobre deshidratación, golpes de calor u otros problemas de salud que requieren atención veterinaria.
- Comprensión de las demostraciones de afecto y necesidades emocionales: Aunque su independencia es notoria, los gatos expresan su cariño de formas únicas (parpadeo lento, frotarse, ronronear al estar cerca). Entender estas demostraciones fortalece el vínculo y fomenta una tenencia más consciente, desmitificando la idea de que son animales distantes.
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- Denuncian el deterioro en que dejó las instalaciones la concesionaria del Hospital de Manises
- Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda
- La otra cara del aeropuerto de València: 'Si Sanidad ve esto lo cierra
- ¿Por que la cuarta ola de calor del verano tendrá un menor impacto en el litoral valenciano?