Los diez días que han marcado a un histórico del socialismo valenciano

El martes 29 de julio, hace solo diez días, acabó la carrera política de José María Ángel. Explotó públicamente la investigación exprés acometida por la Agencia Antifraude de la Generalitat. La polémica en torno a un título falso presente en su expediente laboral como funcionario en la Diputación de Valencia se cobró un pieza mayor en la jungla de la política actual.

Antes de terminar ese día, Ángel presentaba unos documentos justificando que su acceso a la función pública, en la primera mitad de los 80, se ajustó a los requisitos del proceso. Un día después, la sospecha se extendía a su mujer, la exdiputada socialista Carmen Ninet, y también su acceso a un puesto funcionarial. La diputación abría expediente. Dos días después, Ángel dimitía.

La presión política, sin embargo, no cesó. Mientras desde el Gobierno y el PSPV salían muestras de apoyo, hubo titulares para su suegro (fallecido el 31 de diciembre de 1985), el cuñado, la cuñada y hasta un sobrino. También apelativos hirientes, además de la presión de las redes sociales. Según fuentes de su entorno, esta atención sobre la familia es lo que más daño le ha hecho, hasta el punto de cambiar rutinas y evitar la exposición pública. El último episodio de estos diez días de pasión conmocionaba a su partido, el Gobierno y sus conocidos la mañana de este viernes.