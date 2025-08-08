El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"
Sánchez, la ministra Diana Morant y el Consell emiten notas de respaldo al excomisionado y su familia
La situación personal que vive José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, hospitalizado desde esta mañana tras un intento de suicidio, está provocando reacciones desde ámbitos políticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en el que traslada su respaldo: “Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos”. Sánchez acompaña también el mensaje de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant: “En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado”, ha señalado la ministra.
Presidencia
También el Consell ha hecho pública una nota: “El Consell desea manifestar su deseo por la pronta recuperación del ex Secretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y transmite su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación”.
Desde las filas socialistas, la número tres del partido, la valenciana Rebeca Torró, ha mostrado su afecto, centrándose en su historial de servicio público: "Son muchos años al lado de José María Ángel, un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público. Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia. Estem amb tu amic, hui i sempre".
