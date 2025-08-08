Incendios de sexta generación, ¿los conocen?
Natacha Payá
Los incendios forestales son un problema que ha existido a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero su naturaleza y magnitud han cambiado drásticamente. Lo que antes eran fuegos manejables, se han transformado en megaincendios de sexta generación, mucho más intensos y peligrosos, impulsados por el cambio climático. Estos han aparecido, tras 5 primeras generaciones.
Los de primera generación surgen en 1950 hasta 1960. Estos incendios aparecieron principalmente a raíz del éxodo rural y el abandono de tierras de cultivo. Con la desaparición de los campos que actuaban como barreras naturales, el fuego podía propagarse sin interrupciones, impulsado por el viento. En esta época se quemaban entre 1.000 y 5.000 hectáreas.
Los de segunda y tercera generación, ocurren desde 1970 a 1990. Durante décadas, la acumulación de vegetación seca se volvió imparable. Los incendios se hicieron más rápidos y de mayor tamaño, pudiendo quemar hasta 20.000 hectáreas.
A partir del 2000, los incendios comenzaron a interactuar de manera más peligrosa con los asentamientos humanos y el clima, y aquí, surge una nueva y poderosa problemática. En la cuarta generación, las zonas boscosas y las áreas habitadas se encuentran y colisionan, aumentando el riesgo para las personas y las infraestructuras. Los de quinta generación, por su parte, son los impulsados por olas de calor extremas que afectan a diversas zonas de riesgo simultáneamente.
Pero, sin duda, los más peligrosos hasta día de hoy son los de sexta generación capaces de modificar la meteorología. Las llamas se alimentan de oxígeno contaminado y generan enormes columnas de humo y gases ascendentes, conocidas como pirocúmulos.
Este tipo de nubes tienen tanto poder calórico que pueden generar dos tipos de fenómenos devastadores: las lluvias de fuego o material incandescente e intensas corrientes de aire que dificultan enormemente las labores de extinción y los convierte en fenómenos impredecibles y extremadamente peligrosos. ¿Los conocías?
