La población valenciana suma 5.467.242 habitantes y es la que más crece de España en 2025

La Comunitat Valenciana ha ganado 51.507 habitantes en lo que va de 2025. Una cifra que la sitúa como la autonomía que más ha crecido demográficamente en España según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 1 de julio y representa un incremento del 0,9% del total autonómico. De manera que bate un nuevo récord y coloca a la población valenciana en 5.467.242 habitantes gracias en gran medida a la llegada de extranjeros. En el último año natural uno de cada cinco nuevos padrones se ha registrado aquí.

La Comunitat Valenciana es la cuarta región más poblada de España por detrás de Madrid (7.161.662), Cataluña (8.162.079) y Andalucía (8.696.038). Cabe destacar que desde octubre de 2024 el estado español ha superado la barrera de los 49 millones de habitantes y ahora, de acuerdo a los últimos datos del INE, cuenta con 49.315.949.

Entre las cuatro autonomías con más habitantes, la Comunitat Valenciana destaca sobre las otras notablemente. En los últimos 3 meses España ha registrado 119.811 padrones nuevos, de los cuales aquí se encuentra más de una quinta parte. En cambio, Andalucía ha registrado solo el 6,9 % (8.290). Pero Cataluña otra quinta parte y Madrid uno de cada seis. Y en conjunto suman dos tercios del total. Por otro lado, las que menos han sumado son el País Vasco (1,9 %), Galicia (2,7 %) y Murcia (3,2 %).

Aumentan los extranjeros en la Comunitat Valenciana

El cambio demográfico se reajusta según varíen las poblaciones nacidas en España o fuera en los últimos tres meses. En este sentido, los datos a fecha del 1 de julio reflejan que el número de los españoles ha decrecido tan solo un 0,04 % y que el de los nacidos en el extranjero ha aumentado en un 1,4 %. Así, la Comunitat Valenciana también ha experimentado la misma tendencia. Casi una cuarta parte es de origen extranjero y la fluctuación demográfica señala que estos han aumentado su número en un 2 % y los nacidos valencianos en un mínimo 0,0045% negativo: 186 personas.

Cabe resaltar que los datos que presenta el INE separa por criterio de nacionalidad y lugar de nacimiento. Por ello, de los 1.347.745 de personas que nacieron fuera de España y se instalaron en el territorio valenciano, hay 257.927 que tienen el padrón español. Por tanto, hay 1.089.818 con nacionalidad extranjera. Una quinta parte de la población valenciana.

Más hombres que mujeres

En la población mundial hay más mujeres que hombres. Y en la Comunitat Valenciana son 2.772.817 y 2.694.425 respectivamente. Pero, de acuerdo a la variación poblacional, el incremento de los hombres ha sido mayor que el de las mujeres, un 0,5 % (14.722) frente a 0,4 % de ellas (12.434). La estadística también recoge el número de hogares que se situó en 19.596.099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49.221 durante el segundo trimestre de 2025. En la Comunitat Valenciana son 2.191.611

Récord en España

España registró un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre del año. En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, puesto que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

El número de extranjeros subió en 95.277 personas en el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600). A su vez, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).