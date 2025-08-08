Oltra se declara fan de Rufián

Mónica Oltra ha esquivado con "cuidado" hablar de la propuesta política de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, sobre una posible candidatura de la izquierda plurinacional porque "los titulates los carga el diablo". Eso sí, no ha disimulado su agrado por el dirigente catalanista. "Últimamente me parece bien todo lo que hace, es el único que se sale del molde", ha señalado la exvicepresidenta de la Generalitat sobre Rufián, convertido en los últimos debates en uno de los referentes virales de la izquierda. De lo que no ha contestado, y eso que el público le ha preguntado directamente, es si iba a salir "de la reserva activa".