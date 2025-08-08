Los sindicatos convocan una huelga de profesores de FP para el primer día de curso

Los sindicatos Stepv, UGT, CSO y CGT han convocado una huelga de dos horas y protestas para el 8 de septiembre, primer día del curso escolar 2025-2026, en denuncia de los recortes de plantilla del profesorado de Formación Profesional aplicados por la Conselleria de Educación y que afectan «a más de 300 docentes y a casi un millar de alumnos», como señalan las organizaciones convocantes.

La huelga, que afectará únicamente al profesorado de FP, se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas, con concentraciones simultáneas a las 12:00 horas frente a las direcciones territoriales de Educación en Alicante y Castellón, y ante la Conselleria de Educación en València, como las que tuvieron lugar en la misma línea en julio de este mismo año, cuando ya adelantaron que habría más movilizaciones. Esta vez, sin embargo, será una huelga en horario lectivo, aunque en un primer día «en que la actividad es diferente porque se basa en la recepción de los alumnos y en la puesta en marcha del curso», explica a este diario Marc Candela, portavoz del Stepv.

Reducción de la oferta de ciclos

Los sindicatos convocantes alegan que la nueva orden de plantillas docentes, que sustituye los acuerdos firmados en 2023 por todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, supone la eliminación de profesorado funcionario (aproximadamente 170 plazas) en los ciclos formativos semipresenciales y la reducción de la oferta de ciclos en diversos centros educativos de la Comunitat Valenciana. En total, se calcula que más de 300 docentes se verán afectados, así como cerca de un millar de alumnos que no podrán cursar los ciclos deseados.

Durante el mes de julio y como informó este diario, el profesorado de FP ya se movilizó con el apoyo sindical para exigir la reversión de estos recortes, tras meses de diálogo con la conselleria. Sin embargo, los sindicatos insisten en que Educación «no ha atendido las peticiones sindicales ni del profesorado, y no ha rectificado».

El objetivo de la huelga, señala Candela, «es que la conselleria no pueda decir que el curso ha comenzado con normalidad en FP, porque no es así». Además, el Stepv advierte de que se trata de la primera acción de un calendario de movilizaciones en el que no descartan incluir huelgas más prolongadas, entre otras medidas.

Personal experto de FP

Por su parte, el personal experto de FP (antes conocido como especialista, también afectado por estos recortes) será contratado a mediados de septiembre y el Stepv avisa de que este colectivo tiene previsto sumarse a nuevas movilizaciones, que serán anunciadas más adelante. Este personal «ha visto recortadas sus condiciones laborales, con una pérdida considerable de horas de trabajo y, por tanto, de salario y de atención al alumnado», apuntan los sindicatos, que también critican «la sobrecarga de horas lectivas que esto supone para los docentes funcionarios, sin ninguna compensación». «Igualmente, los nuevos requisitos exigidos para acceder a un puesto de trabajo harán que muchos expertos actuales no puedan continuar trabajando», añaden.

Stepv, UGT, CGT y CSO comunicarán próximamente la convocatoria oficial de la huelga de profesorado de Formación Profesional.