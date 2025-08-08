Emergencias avanza en la implantación del tercer turno de los bomberos forestales

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha trasladado este viernes al comité de empresa de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) los avances alcanzados en la implantación del tercer turno de los bomberos forestales.

El titular de Emergencias ha mantenido una reunión de coordinación con los representantes del comité de empresa en la que ha expuesto las mejoras que se están implantando en el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.

En primer lugar, Valderrama ha informado de que el próximo 18 de agosto finaliza el proceso de estabilización de la plantilla del Servicio de Bomberos Forestales con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En concreto, este proceso implica la estabilización de 281 puestos de trabajo este año.

De esta forma, y una vez aprobada la relación de puestos de trabajo, continuará avanzando el proceso de implantación del tercer turno, para lo que se ha convocado una nueva reunión para la próxima semana con el fin de “ir perfilando cómo se hará todo este proceso de promoción y movilidad de los bomberos forestales de la Generalitat”.

El conseller ha recordado también que, por primera vez, la Comunitat Valenciana cuenta con las 56 unidades terrestres de bomberos forestales durante todo el año, junto con las seis unidades helitransportadas.

En el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo y la profesionalización del servicio, Valderrama ha avanzado además que la Conselleria contará este año con un plan de infraestructuras que permitirá, entre otras cuestiones, mejorar las actuales bases de bomberos.

Asimismo, ha recordado que la Conselleria de Emergencias e Interior destina una partida cercana a los nueve millones de euros para la incorporación de 17 nuevas autobombas y 36 vehículos pick-up al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, nuevos vehículos que servirán para renovar el parque móvil.

“Estamos haciendo una renovación importante de la flota y, de hecho, es la inversión más importante que se ha hecho desde la creación de la SGISE”, ha añadido.

En la reunión han estado presentes también la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, Alberto Martín, y el gerente de la SGISE, Ricardo Espíritu.

“Creemos que, con todo este conjunto de medidas, lograremos una mayor profesionalización, si cabe, de los bomberos forestales, que son una pieza importante en las actuaciones tanto de los incendios forestales como de otras emergencias”, ha señalado Valderrama.