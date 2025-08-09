Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana

La radiografía que ofrece Catastro con el número de piscinas de norte a sur de la Comunitat aporta muchos datos sobre cómo ha ido evolucionando el territorio. De un vistazo, la mayor densidad de piscinas se sitúa en la franja litoral coincidiendo con el peso poblacional de la costa frente al interior. La visión provincial no da lugar a dudas. La provincia de Alicante concentra más de la mitad de las piscinas que existen en toda la Comunitat Valenciana (130.813), frente a las 102.095 registradas por Catastro en la provincia de Valencia y las apenas 20.000 (19.796, concretamente) de Castellón. La proliferación de este tipo de instalaciones al sur de la Comunitat Valenciana es innegable frente a la aparente, según los datos, menor 'fiebre por las piscinas' en Castellón, donde apenas se sitúa el 10% del total de las registradas por el ministerio.

Por comarcas, el peso de Alicante se mantiene y es en la Marina Alta donde más piscinas registradas existen. Las imágenes áreas de algunos puntos del litoral alicantino confirman que la provincia tiene además de las playas, las piscinas como bandera. Con sus 1.901.594 habitantes dispone de 130.813 piscinas construidas. Por cada 14 personas existe una piscina en la provincia de Alicante, frente a las 26 y 30 por piscina de Valencia y Castellón.