El calor extremo deja 417 muertes este año con otra nueva ola hasta el viernes

La quinta ola de calor del verano, que arrancará este domingo, apenas dará una tregua hasta el 10 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso por calor extremo que afecta a toda España y lo prolonga "al menos hasta el jueves 14". Un episodio que ya se ha consolidado como el más duradero de 2025 a nivel nacional. Así, con el paso de los días los termómetros crecerán hasta superar los 40 ºC de máxima en el interior con la llegada de aire africano. El calor ha disparado las muertes por estrés térmico y este verano han fallecido más de tres personas al día.

Los días más calurosos del verano

Los termómetros están en pura canícula. La previsión de Aemet para la nueva ola de calor es de que se puedan alcanzar los días más cálidos del verano entre el próximo domingo y el viernes 15 de agosto. Unos registros que superarían los del pasado junio. Cuando se registraron temperaturas propias de agosto y que se ha consolidado como el junio más caluroso de la historia con una anomalía térmica de 3,6 ºC por encima del promedio.

Evolución de las temperaturas medias en la Comunitat Valenciana / Aemet

La Comunitat Valenciana había esquivado un impacto directo con la cuarta ola de calor gracias a las brisas marinas. No obstante, en la franja interior de Valencia sí que llegó y los termómetros tegistraron máximas superiores a 40 ºC. "Pero esta situación va a cambiar a partir del domingo y el cálido se va a producir entre domingo y viernes próximo", anuncia Aemet. Y los días más calurosos previstos serán "el lunes y el martes".

El avance de la ola de calor comportará unas temperaturas medias muy elevadas. Estas llegarán a ser de 29 ºC para el lunes y el martes, y se mantendrán sobre los 28 ºC entre el miércoles y el viernes, cuando se volverán a disparar, pero poco menos que a principios de semana.

Las brisas pierden fuerza y entra aire cálido africano

El frescor del Mediterráneo desaparecerá y llegará el calor. La característica principal de la quinta ola de calor será la entrada de una corriente de aire cálido proveniente de África, no del habitual poniente. Hasta ahora la había frenado el aire fresco. Así, la previsión es que la fuerza de las brisas mengüe y lleguen tarde. Por tanto, será "menos eficiente el mecanismo de refrigeración y ventilación del aire mediterráneos" indica Aemet.

El pico cálido no será amable y se hará notar tanto de día como de noche. Las temperaturas en el interior se generalizarán en torno a los 40 ºC en la provincia de Valencia y Alicante, y a los 35 en Castellón. Además, las mínimas rondarán los 22 grados. Sin embargo, en la costa se notará más el paso del calor y predominarán las noches ecuatoriales, de a partir de 25 ºC.

Noches tórridas en València

El paso de domingo a lunes se caracterizará por un considerable aumento de las temperaturas en el litoral. Con la pérdida del frescor mediterráneo crecerá la humedad y el mercurio lo reflejará. Por ejemplo, en València subirá la máxima de un día al otro de 33 ºC a 37 ºC. Y la mínima nocturna pasará de 23 a 26 grados. La misma variación ocurrirá en localidades costeras como Sagunt, Castelló, Gandía, Pego y Xilxes. Y se mantendrán durante la semana.

Paraguas para frenar el calor en València / Miguel Angel Montesinos

En la Comunitat Valenciana han muerto cuatro personas al día por calor

Las temperaturas extremas amenazan directamente a la salud y las muertes atribuibles al calor se han disparado. De acuerdo al Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) 417 personas han fallecido debido al calor desde el 1 de enero hasta la fecha. De las cuales 185 han sido durante los 46 días que van de verano, es decir, se han registrado cuatro fallecidos al día. La mayoría de ellas tenía más de 65 años. El colectivo más vulnerable y que más atención requiere.

Protección ante el calor

En este sentido, el calor no es un tema sin importancia. Es algo que afecta tanto a la vida social como a las personas. Por ello, desde la Conselleria de Sanidad piden a la ciudadanía que se mantenga hidratada bebiendo mucha agua aunque no tenga sed, mantenga las habitaciones ventiladas, evite la exposición al sol en horas muy calurosas y que se extreme la vigilancia a personas mayores, enformas y niños. Y ante cualquier emergencia está activo el 112.