Asesoramiento por Instagram para reclamar las ayudas al alquiler

"¿Eres joven y no has podido acceder a las ayudas al alquiler de la Generalitat? No estás solo". Es el mensaje que ha lanzado en Instagram 'Futur a casa', una plataforma impulsada por Joves Socialistes y Aposta Jove, la organización joven vinculada a UGT-PV, ante la última resolución del bono joven en la que se han quedado fuera de la percepción de la ayuda casi 7.000 de los 12.000 solicitantes por no cumplir con los requisitos, ante la que ofrecen "asesoramiento" para poder presentar una queja a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero.

"No vamos a quedarnos calladas. Si tú o alguien que conoces se ha quedado fuera injustamente, podemos ayudarte a reclamar", explican en el vídeo subido en Instagram en el que hablan varios representantes de esta plataforma. "Cuéntanos tu caso. Hagamos presión. No dejemos que tapen esta injusticia", señala la publicación de Instagram.