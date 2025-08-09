Levante-EMV entrevista al vicepresidente Gan Pampols

¿Ha cumplido su misión en el Consell? ¿Mantiene la hoja de ruta de su dimisión? ¿Qué cree que falló el 29 de octubre? ¿La reconstrucción está evolucionando adecuadamente? ¿Estamos preparados para otra dana? ¿Qué opinión tiene de la situación política? ¿Es un genocidio lo que sucede en Gaza? Son algunas de las preguntas a las que responde en la entrevista con Levante-EMV el vicepresidente segundo y responsable de la reconstrucción, Francisco Gan Pampols, que se publica este domingo en las ediciones de papel y digital.

La entrevista en exclusiva con este periódico es la primera de Gan Pampols desde que asumiera su cargo en el Consell hace casi ocho meses. Llega después de que el Ejecutivo autonómico aprobara en el pleno el Plan Endavant y después de que esta semana haya sacado a audiencia ciudadana el Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante catástrofes naturales, dos de sus proyectos estrella que reivindica entre citas al mariscal Moltke el viejo: "No hay plan que aguante los primeros diez minutos de batalla. Pero sin un plan no se puede ir ni al baño".