Vaivén
Massó hace un 'marcaje' a Oltra tras su acto
L-EMV
Mónica Oltra todavía sigue en la "reserva activa" de la política, fuera de cargos, pero sus intervenciones son muy seguidas entre los que sí que están inmersos en el mundillo. Una de ellas ha sido la presidenta de las Corts, Llanos Massó, principal autoridad de Vox en la Comunitat Valenciana, quien ha comentado su acto del viernes en redes sociales. "Pues ahí está Oltra tan feliz y orgullosa en un acto de la UCE, Unificación Comunista de España, que se declara marxista-leninista-maoísta", escribe en su cuenta de X con una imagen de la noticia de Levante-EMV sobre el acto.
Junta a ella, comparte una captura de pantalla del partido que la invitó, UCE, y su definición como "marxista-leninista-maoísta" y les señala como "ideologías responsables de más de 100 millones de muertos". "¿Ese va a ser el “nuevo” referente de la izquierda valenciana?", se acaba preguntando. Por si lo es o no, Massó va preparando argumentos, al fin y al cabo, en las dos elecciones donde fue candidata la exvicepresidenta ganó la izquierda.
