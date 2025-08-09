El PP se enzarza con Morant tras pedir "humanidad" por Ángel

"Necesitamos recuperar la humanidad. Es momento de reflexionar". Son ocho palabras escritas en X por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, citando el artículo de opinión de la escritora Carmen Amoraga en Levante-EMV dedicado al excomisionado del Gobierno José María Ángel y que han acabado con un amplio impacto en redes sociales, una ola de comentarios y, cómo no, en un nuevo choque con representantes del PP.

La rueda nunca frena en la política y siempre hay un reproche guardado del pasado que sacar a lucir. Así, frente al mensaje de la también ministra de Ciencia reclamando esa "reflexión" y "recuperar la humanidad" después del intento de suicidio del exdirigente socialista, varios miembros del PP han afeado a Morant su reclamación y la han comparado con las críticas que lleva recibiendo desde hace nueve meses el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"¿Humanidad? ¡Mientras llevas meses organizando una ofensiva despiadada contra Mazón! escraches con gritos de asesino, campañas pagadas por tu partido para hundir su imagen y una presión implacable para destruirlo políticamente. Quien se dedica a asfixiar no puede dar lecciones de humanidad", ha escrito la diputada del PPCV en las Corts, Beatriz Gascó.

En la misma línea, su compañero de bancada, Fernando Pastor, le ha reprochado: "¿Cómo te atreves a pedir tú humanidad cuando lleváis 9 meses llamando asesino a Carlos Mazón con escraches políticos y campañas de publicidad pagadas por tu partido?", un mensaje que ha sido compartido por otros representantes de la formación como los diputados Verónica Marcos, Alfredo Castelló o Mari Carmen Contelles o el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

"La política es una trituradora de personas. Para sobrevivir hay que tener ganas, o afán de protagonismo o pura maldad", señala Amoraga en el artículo titulado 'Depende de ti' que también han compartido otros dirigentes del PSPV como el secretario de Estado, Arcadi España. El artículo de Amoraga es el segundo tuit que escribe Morant sobre Ángel tras el suceso. Antes, nada más conocerse su hospitalización, había escrito asegurando estar "en estado de shock y rotos de dolor".