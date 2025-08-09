El trámite burocrático deja a casi a 7.000 jóvenes sin el bono al alquiler

La burocracia nunca es sencilla y sino que se lo digan a los casi 7.000 jóvenes que solicitaron en abril ayudas para el alquiler y que esta semana se han encontrado con la negativa de la Generalitat a su petición. Los motivos son varios, desde no haber cumplidos los requisitos que se exigían para recibir la ayuda o no haber aportado a tiempo una documentación requerida hasta la falta de fondos para cubrir estas subvenciones porque parece ser que no, casi 30 millones de euros no son suficientes ante la situación de la vivienda.

Las 6.888 personas que han recibido el rechazo administrativo en su expediente son un número considerable en valores absolutos, pero muestra la realidad del problema si se fija el relativo: son el 57 % de las 12.038 personas que pidieron este tipo de prestación que abona una parte del alquiler (hasta 250 euros al mes durante dos años) tanto si es por habitación o como si es por el piso entero. O dicho de otra manera: hay más gente a la que se le rechaza esta petición que gente a la que se le concede, en total, 5.147 menores de 35 años, algo similar a lo ocurrido en València.

En el desglose del porqué no recibirán estas ayudas, la resolución del DOGV de este viernes señala que la mayor parte de solicitudes, 4.559, se desestiman por "incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria". Entre estos requisitos, está la edad (máximo 35 años), la renta (por ejemplo, dos jóvenes que convivan no podrán superar 4 veces el IPREM, unos 2.400 euros mensuales) o el precio de la propia vivienda, con un máximo de 900 euros en València por un piso entero o 450 por una habitación mientras que en Alicante y Castellón, por ejemplo, este tope es de 800 por la vivienda entera y 400 por una habitación.

Más allá de cumplir los requisitos, la resolución del DOGV firmada por el director general de Vivienda señala que 2.266 solicitudes fueron desestimadas por "no haber aportado durante el plazo al efecto concedido la documentación requerida". Por último, aparecen 63 solicitudes desestimadas "debido al agotamiento de la financiación con que está dotada la línea presupuestaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025 para atender estas ayudas". Son menos del 1 % de las rechazadas, remarcan fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que anuncian una ampliación de crédito para cubrir estos 63 expedientes.

Fuentes del departamento que dirige Susana Camarero destacan que se beneficiará "al 100%" de los menores de 35 años solicitantes del bono joven "cumplen los requisitos" remarcando que se basa en "los parámetros establecidos en la normativa nacional". En este sentido, el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, ha explicado que el Consell, "consciente de la problemática de los jóvenes para acceder a una vivienda, continúa, un año más, ampliando el presupuesto de las ayudas al alquiler para dar cabida a todos los jóvenes que pueden beneficiarse de la ayuda".

Para esta convocatoria había destinados casi 30 millones de euros. De estos, la mayor parte (tres de cada cuatro euros) proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que financió esta partida en la Comunitat Valenciana con 22,7 millones de euros mientras que la otra parte restante, casi 7 millones, eran fondos de la Generalitat. Tras las resoluciones, 16,7 millones van para pagar ayudas en la provincia de Valencia (2.860 resoluciones), 9,2 a Alicante (1.595 beneficiarios) y 3,9 a Castellón (692 beneficiarios).

Carta del síndic

Pero podría haber sido peor. El listado provisional que se publicó a finales de junio señalaba como admitidas 3.000 de las 12.000, es decir, eran desestimadas tres de cada cuatro, un 75 %, mientras las otras 9.000 se precisaba que no contaban con la documentación requerida y se daban 10 días más de plazo para su subsanación. Este plazo permitió incorporar algo más de 2.000 expedientes más, pero con un porcentaje desfavorable superior al de los tramitados que, por otra parte, no se hubieran podido pagar.

Ante ello, en julio, el síndic de Greuges solicitó por carta a la Conselleria de Servicios Sociales que encabeza Susana Camarero un informe "detallado y razonado" sobre esta medida poniendo especial énfasi en "los estudios de oferta de vivienda en alquiler” realizados por el departamento para señalar los precios máximo para poder optar a las ayudas. En esta misiva, el síndic reclamó a Camarero que justificase este tope ante “el posible efecto limitante en el acceso a las ayudas que puede haberse producido como consecuencia del desfase alegado por el promotor del expediente respecto a la realidad del mercado del alquiler”, sobre todo en València y su área metropolitana.