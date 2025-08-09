Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana

La ola de calor que abrasa desde hace unos días la Comunitat Valenciana no da tregua. Al menos a corto plazo. Este domingo se espera una nueva jornada con temperaturas significativamente elevadas que podrían superar los 40 grados en algunos puntos de la autonomía debido a la masa de aire africano que sobrevuela nuestro territorio.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), advierte que lo peor está por llegar por la desaparición de las brisas que los últimos días han suavizado las temperaturas en la Comunitat. Una situación que va a cambiar a partir de mañana, cuando se va a alcanzar el pico cálido en nuestro territorio, una situación que se prolongará hasta el próximo viernes, con el máximo previsto el lunes y martes.

Por encima de los 40 grados

Este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados. El mercurio alcanzará valores altos en la mayor parte de la Península, zonas de Baleares y especialmente en Canarias, con ascensos notables de las máximas en el extremo norte peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Pocos cambios en general en el resto.

Tres mujeres pasean por los alrededores de la Plaza de Toros de València a pesar del calor. / José Manuel López

Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península y en Canarias, así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Esto podría extenderse a las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

Más calor en el litoral

En la Comunitat Valenciana, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el extremo norte mientras que no se esperan cambios en el resto de la autonomía. Respecto a las máximas, se esperan valores levemente superiores en los litorales de Valencia y Castellón, mientras que en el interior de Alicante se producirá un leve descenso. Pocos cambios en el resto del territorio.

En lo relativo al viento, Aemet prevé viento flojo variable a primeras y últimas horas del día, predominando el este flojo a moderado durante las horas centrales.