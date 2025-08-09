La venta ilegal de citas en Extranjería llega a WhatsApp y alcanza los 300 euros

La cita para solicitar asilo en Valencia, Madrid o Barcelona ya cuesta 300 euros. Si se trata en conseguir cita para la toma de huellas la tarifa es de 50 euros para turno urgente (entre 1 y 15 días) que sube hasta los 70 euros en València por "la saturación de la dana", algo que también ocurre en Castelló y Almería porque las citas son "con certificado digital". Las citas en Extranjería deberían ser gratuitas. Como lo son para ir al médico, para la Seguridad Social, para renovar el carné de conducir en la DGT o para tramitar en DNI en cualquier comisaría de policía. Sin embargo, las mafias llevan años cobrando en el mercado negro a las personas migrantes que necesitan regularizar su situación y tener en regla y vigencia "sus papeles". Y así, previo pago por un servicio que debería ser gratuito se obtiene la ansiada cita previa necesaria para ser atendidos en el sistema.

Coste de las citas de asilo en una plataforma que incluye hasta carrito de compra. / Levante-EMV

Levante-EMV lleva años denunciando la venta ilegal de citas previas en Extranjería. En 2022 los migrantes pagaban entre 100 y 200 euros por la cita de asilo (que hoy ya cuesta 300) y las entidades sociales afirmaban que la red del ministerio llevaba dos años con la red "hackeada" ya que gestorías y abogados usaban programas informáticos automatizados (bots) que son capaces de conseguir una cita en menos de 20 segundos cuando a una persona le cuesta, por lo menos, un par de minutos. No hay rival y sí un nicho de mercado que aunque es ilegal se ha profesionalizado. Así, en plataformas y redes sociales estos servicios se ofertan en páginas que ya incluyen hasta carrito de compra.

La necesidad de realizar distintos trámites de extranjería (solicitud de protección internacional, toma de huellas para el NIE, solicitud de certificados de ciudadanos de la Unión, renovaciones de los permisos de residencia o trabajo...) con plazos establecidos cuyo incumplimiento son palabras mayores para la población migrante está consolidando una vía de negocio que, lejos de reducirse, se expande a pesar de los cambios realizados en el ministerio para ponerles coto y de las operaciones y detenciones de la policía. De hecho, Subdelegación del Gobierno pasó meses buscando fórmulas para acabar con estos "bots" que sorteaban los controles de la web de la administración. Al final la policía creó en 2023 dos líneas de teléfono en castellano que abrían una hora a la semana para acabar con el mercado negro que revendía citas de la web. Sin embargo, ya existen aplicaciones para "bombardear" el teléfono con miles de llamadas y conseguir la cita, eso sí, previo pago y según la tarifa establecida.

Los cambios en la ley de Extranjería reactivan el negocio ilegal

Además, el nuevo Reglamento de Extranjería, vigente desde el 20 de mayo de 2025, introduce cambios significativos en la ley de extranjería en España, con el objetivo de "facilitar la migración legal y simplificar los procedimientos". Y las mafias han reactivado el negocio. Así, se ofrecen para asesorar a los migrantes ante los cambios legislativos y sus consecuencias en la ampliación de los permisos de residencia, la creación de nuevas categorías de visados, y mejoras en la reagrupación familiar.

Mensajes que ofertan las distintas tarifas, con sobrecostes por la dana o por el certificado digital. / Levante-EMV

Además, el mercado negro también se ha avivado ante el movimiento RegularizaciónYA, que presentó hace ya más de un año 700.000 firmas para lograr que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a 500.000 migrantes sin papeles de España llegara al Congreso. Así, unos 50.000 migrantes irregulares que viven y trabajan en la Comunitat Valenciana podrían beneficiarse de esta regularización masiva si finalmente se aprueba y se convierte en realidad. De ellos hay 17.000 niños y niñas, según una estimación (la cifra real es imposible de conocer) del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (UV). Así, la población migrante busca y solicita documentación, citas y permisos que acrediten su estancia, trabajo y presencia en el territorio.