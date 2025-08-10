La Generalitat Valenciana ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, como una pieza destacada del plan de recuperación tras la DANA de Valencia de octubre de 2024. Los medios han destacado una de las medidas novedosas que se señala en dicho Plan: la activación de una fase superior en la gestión de una emergencia que se calificaría como "alerta negra”.

La idea no es nueva. En las horas posteriores al desastre ocurrido en Valencia, el que les habla señaló esta posibilidad ante la falta de reacción social frente a un “aviso rojo” de AEMET a primera hora de la mañana del 29 de octubre, porque parecía que habíamos interiorizado dicho aviso extremo como algo no peligroso y, por tanto, nada impedía, como ocurrió, hacer vida normal. Yo me refería a crear un aviso de este color dentro del propio sistema de aviso meteorológico. Pero debe reconocerse que el protocolo de este aviso meteorológico está bien organizado a partir de criterios científico-técnicos, tal y como está. Lo que no quita que los efectos del cambio climático, la virulencia que están adquiriendo los eventos extremos, pueda justificar una modificación de umbrales y colores.

Pero en esta propuesta de Plan se habla de “alerta”, que es el anuncio a la población, con vinculación jurídica, procedente de la protección civil. El análisis sosegado posterior de lo ocurrido nos dice que la catástrofe se produjo por la falta de una comunicación continuada y conminativa a la población, desde primera hora del día, desde el órgano encargado de gestionar la emergencia. Y, como factor estructural, por la falta de una educación constante a la población que vive en zonas de riesgo.

La activación de una “alerta negra”, de entrada, es algo positivo si ello persigue como objetivo principal la salvaguarda de la vida humana. Pero ello obliga a acoplar el sistema de “aviso” meteorológico actual (que llega hasta el color rojo) y el mecanismo de “alerta” de la protección civil regional. Resulta evidente que la DANA del pasado octubre, merecería el color “negro” en el nuevo sistema de alertas que se propone. Por tanto, una condición de alerta negra sería, con seguridad, aquella que tuviera un “aviso rojo” de AEMET y unos indicadores preocupantes de evolución de los caudales hidrológicos (SAIH o sensores municipales). Pero debe quedar claro que el mero “aviso rojo" de AEMET ya era esclarecedor de lo que podía ocurrir en la jornada del 29 de octubre pasado y, por tanto, era determinante para lanzar alertas inmediatas a la población potencialmente afectada. La lluvia en un episodio de este tipo, manda.

La puesta en marcha de un Plan de este tipo está muy bien, pero cualquier mejora en el protocolo de alertas debe partir de la comunicación inmediata a la población y, a medio plazo, de la activación de un procedimiento de educación a la sociedad para que sepamos actuar en situaciones de crisis. Y este sistema, que se piensa básicamente para lluvias torrenciales, tendrá que adaptarse al resto de peligros que pueden afectar a la Comunidad Valenciana (sismicidad, calor intenso, vendavales, temporales marítimos, incendios forestales,…).

En este plan se otorga mayor protagonismo a la parte técnica en la gestión de una emergencia, como debe ser. Pero se ha ignorado a la ciencia. El Comité Asesor que se crea dentro del sistema de gobernanza de las emergencias, debe incorporar un pequeño grupo de expertos universitarios en análisis de riesgos naturales. Y en las universidades valencianas los hay y muy buenos. Reitero que, en la DANA del pasado octubre de 2024, la ciencia fue una pieza social fundamental. Y no falló.