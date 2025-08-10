Dos años y medio de espera para que se celebre el juicio de una niña con autismo y sin ayudas

Tiene 8 años y un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 2. La niña necesita ayuda para todo, y así consta en los numerosos informes médicos que aporta la familia. De hecho, con 3 años y la llegada del diagnóstico, la menor tuvo reconocida su discapacidad en un grado del 34%, lo que le abría la puerta a becas, ayudas, terapias, apoyos en la educación... En cinco años, la familia debía renovar el grado de discapacidad y meses antes de que finalizara el plazo solicitaron la revisión ya que "la niña ya tiene 8 años y sus necesidades son mayores". Lo que no esperaba esta familia era que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda rebajara el grado de discapacidad al 29%. Y es que ese porcentaje (menor del 33%) la excluye del sistema de ayudas. La deja a cero. Sin nada. "El autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, es un trastorno. No va a menos, de hecho la niña crece y tiene más necesidades de apoyo. Ahora la han dejado fuera de toda ayuda", explica la madre.

La familia presentó recurso, pero la Administración no contestó de forma que la vía administrativa concluyó (por silencio administrativo). Y empezó la vida judicial. La familia presentó una demanda en el juzgado de lo social para conseguir que a su hija la reconozcan un grado de discapacidad que le permita, al menos, tener lo que ha tenido hasta ahora. Lo que la familia no esperaba, en ningún caso, era que la fecha del juicio fuera para enero de 2028. "Dos años y medio de espera es una barbaridad. La niña tiene ahora 8 años y se queda sin nada. Con ninguna ayuda. ¡El juicio se celebrará cuando tenga 11 años! Hablamos de educación inclusiva, del paso al instituto, de apoyos, de becas del ministerio... La dejan desamparada", afirma su madre.

La familia quiere preservar el anonimato. / Miguel Ángel Montesinos

El siguiente paso fue presentar un recurso para que en el juzgado tuvieran en cuenta que la demora afecta a una menor con discapacidad. "El intervalo temporal entre la interposición de la demanda y la fecha marcada en el señalamiento para los actos de conciliación y juicio (dos años y 6 meses) es tan extraordinariamente dilatado que no solo constituye un incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación procesal ordinaria, sino que integra, por sí mismo, una violación del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y, por ende, a la tutela judicial efectiva", consta en el escrito. Y añade: "Nada tiene de razonable el plazo que se fija en la resolución recurrida, que difiere a 2 años y 6 meses, para resolver sobre la restitución de un grado de discapacidad a la menor diagnosticada de TEA grado 2 (necesidad ayuda notoria) y de cuyo grado de discapacidad derivan consecuencias económicas de las que depende la misma (becas, ayudas, subvenciones, etc…) que no se van a poder solicitar y menos aún obtener, si no es con el grado cuya restitución se solicita en la demanda que da origen al presente procedimiento".

Un recurso que se desestima en horas

La respuesta, sin embargo, llegó a las pocas horas. El juzgado desestimó la solicitud y obliga al niña a esperar dos años y medio a que se celebre el juicio. "La demanda presentada es una demanda de reconocimiento de grado de discapacidad que se tramita conforme al procedimiento ordinario y, por tanto, no siendo un procedimiento de tramitación preferente el señalamiento se efectúa siguiendo el orden de entrada en el Juzgado. En la mayoría de los procedimientos de Seguridad Social concurren circunstancias similares y con situaciones de necesidad importantes. Ciertamente, lo deseable para una jurisdicción como la laboral regida por el principio de celeridad, sería un señalamiento más cercano en el tiempo, pero atendida la carga de trabajo que sufre este Juzgado de lo Social, no se puede señalar con mayor prontitud", explica la resolución.

"Es muy indignante la situación en la que quedan los niños con discapacidad. Lo primero es que con el mismo diagnóstico puedan estar dentro o fuera del sistema en función del grado de discapacidad asignado. Mi hija no ha tenido mejoría. Es más, su situación se ha agravado por al edad. La no respuesta de la Conselleria nos envía a la justicia y la propia justicia establece plazos de más de 2 años y medio para un juicio. Los niños quedan desamparados tanto por las administraciones (no dan respuesta a las reclamaciones) como por la justicia. Y si la familia no tiene recursos para buscar un abogado ni tan siquiera puedes denunciar. Pero es que, aunque denuncies, el plazo es tan dilatado en el tiempo que se van las fuerzas y las ganas de hacerlo y pedir justicia para nuestros hijos", explica la madre