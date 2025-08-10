Los cuadros de Ciudadanos se venden en el rastro de València

"¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron?", se pregunta Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Las filosóficas reflexiones que deja el desamor se vuelven más terrenales ante la crisis de un partido político, como adónde van los votos que hasta entonces había cosechado y hacia adónde se dirigen quienes habían sido sus cargos y militantes. Pero hay cuestiones aún más banales, como todo aquello que decoró a la propia estructura.

En el caso de Ciudadanos en València, la mayoría de sus representantes y votantes se pasaron en 2023 al PP mientras que los adornos del partido han acabado en el rastro. En el mercadillo de segunda mano más concurrido del Cap i Casal han sido vistos este domingo cuadros que cubrieron las paredes de las sedes de Ciudadanos en su última etapa, tal y como evidencia el logo ya modernizado tras su refundación.