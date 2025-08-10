El lado más 'analista' del vicepresidente: "En Gaza hay crímenes de guerra"

Francisco Gan Pampols es vicepresidente de la Generalitat, el encargado de la reconstrucción, pero hasta antes de que fuera anunciada su incorporación al Consell hace casi ocho meses, su nombre estaba ligado con el del análisis geopolítico. Y este tiene en los últimos meses mucha miga, desde Palestina hasta el debate sobre el aumento del gasto militar para Defensa. "Cañones o mantequillas", dice el teniente general retirado.

Como explorador que es, ¿qué ha aprendido de la condición humana en esta inmersión por la política?

No podría ser político, porque no podría sostener una dinámica que va en contra de cosas que creo. Comprendo que existe la disciplina de partido, pero creo que ahora mismo el ambiente es irrespirable, de buscar cualquier elemento para la discordia. La imagen que se transmite es muy peligrosa, se traslada la sensación a la sociedad de un enfrentamiento permanente, de o conmigo o contra mí. Y eso no son sociedades que progresen.

Usted es experto en geopolítica. ¿Le preocupa ‘la era de la ira’, los discursos del odio que amenazan la democracia?

Nuestro modelo de democracia tiene un déficit muy importante. La primera obligación de toda democracia es ser capaz de defenderse, y para defenderse necesita combatir de forma directa y clara a todo aquel que la cuestiona. Hay que ser tolerantes con todo el mundo menos con los intolerantes.

Es de una generación que no ha se ha modelado con las redes sociales. ¿Cómo percibe ese reto? Porque no se puede ilegalizar.

La red social la percibo como un fracaso de la comunicación, en el sentido de que exige muy poco esfuerzo y están extraordinariamente banalizadas o ideologizadas. No existe la capacidad de la confrontación dialéctica, de exponer elementos, de enriquecerlos. Realmente parecen sumideros. ¿Alguien puede imaginarse a Sócrates, a Séneca, Aristóteles esperando que alguien levantara un dedo en la academia?

Se habla también de aumentar el gasto militar

Más allá de la parte ideológica, hay un debate que lleva reproduciéndose desde Goebbels, el de la frase de cañones o mantequillas. A veces hay quien prioriza la mantequilla sobre los cañones, pero sin cañones no hay mantequilla. Es decir, si tienes a alguien que quiera tu mantequilla, o tienes cañones o no tendrás mantequilla. Esto no significa que los tienes que emplear, sino que tienes que dar una imagen lo suficientemente sólida como para disuadir. Esa es una parte. La segunda es la percepción de la amenaza. Cuando existe una percepción real de la amenaza, la primera de las de las responsabilidades es explicarle a la ciudadanía qué implicación tiene. Hay que hacer pedagogía, decir 'miren, para poder vivir en las condiciones en las que vivimos, necesitamos ser capaces, en el peor de los escenarios, de defendernos. ¿Lo entienden?'.

¿Tocaría apretarse el cinturón?

Tocará evaluar adecuadamente la amenaza de verdad. ¿De verdad Rusia quiere bañarse en el Mediterráneo a la altura de Alicante? ¿De verdad 144 millones de rusos con un PIB que es un poquito inferior al de Italia, va a cruzar el Rin, el Mosela, el Danubio y los Pirineos y va a llegar aquí? ¿Y cuál es el modelo de disuasión que quiere aplicar la Unión Europea o la OTAN? ¿Y cuánto cuesta eso? Porque un 5% del PIB es un número y un número puede interpretar lo que uno quiera, pero no la realidad. Lo que significa es que hay que tener una defensa aérea eficiente y hacerlo en una única lista, no una francesa, una alemana, una belga, una italiana o una española.

¿Considera que en Gaza se está dando un genocidio?

El término genocidio legalmente es complejo porque hay una figura que es deliberada, continuada, etcétera. Se aplica, por ejemplo, a un millón y medio de armenios. En fin, la escala es importante. Eso no significa que no sea un crimen de lesa humanidad, que sí. Y son crímenes de guerra, en algunos casos clarísimamente, y es insostenible esa postura.

También la política fracasa en situaciones como la que se está viendo allí.

Nunca ha existido la política de el nivel de compromiso necesario para reconducir situaciones cuando están a ese nivel de enfrentamiento. Naciones Unidas en este aspecto, desde que se creó ha tenido gran cantidad de misiones en y misiones de imposición de la paz. Las únicas misiones de Naciones Unidas que tuvieron éxito en este mundo fueron las que lideró España en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Ahí se paró una guerra.

Gan Pampols, con el mapa sobre su mesa. / J.M. López

Aterrizando de nuevo en la sociedad valenciana: como catalán con muchos años en Valencia, ¿cómo ve los debates identitarios en torno a la lengua y los acentos?

Yo creo que cuando un debate llega al nivel identitario, es decir, cuando se utiliza el nacionalismo como arma, es un fracaso de la política y de la convivencia. Eso es lo que creo. La lengua es un mecanismo, siempre ha sido un mecanismo de comunicación, no de enfrentamiento.

¿Cómo puede ser que sigamos en esto?

Quizá porque no hay mejores argumentos que utilizar, quizá porque este es más fácil de polarizar.

Después de todos estos años, ¿usted ya ha llegado a alguna conclusión de si el catalán y el valenciano son la misma lengua?

Se pronuncian distinto, se escriben casi igual. Hay particularidades en uno y en otro. Yo no sería capaz de diferenciarlos. Sé que hay históricamente escritos en valenciano antes que en catalán. Pero es una lengua romance y como lengua romance tiene un origen común que tiene su base en el latín, como tantas otras.

Se van a cumplir ahora 150 años desde que Cánovas dijo aquello de que “es español el que no puede ser otra cosa”. ¿Tiene arreglo este país?

Tiene que tenerlo porque decía Bismarck que llevamos toda la vida intentando destruirlo y no lo hemos conseguido. Nosotros necesitamos estadistas. Necesitamos hacer una especie de catarsis, dignificando la actividad política, dándole contenido a la historia y al futuro, dejando de lado todo aquello que nos separa y buscando aquello que nos puede unir.

¿Le queda alguna aventura ‘al filo de lo imposible’ para cuando acabe la etapa de político?

La edad no es un factor prohibitivo, pero sí limita. Hay que ser consciente de la edad que uno tiene. A lo mejor cuando acabe esto, como voy a tener más tiempo libre, me preparo para hacer alguna travesía un poco más complicada, pero no mucho más complicada. Yo ya si me caigo es una tragedia.