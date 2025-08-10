Las prisas políticas por 'despedir' al cardenal

Las prisas son malas consejeras en general y en las redes sociales en particular. Y más si se trata de noticias sobre el fallecimiento de alguien. Ocurrió el sábado por la tarde-noche con el cardenal Antonio Cañizares, hospitalizado desde el jueves, cuando varios portales digitales informaron, erróneamente, sobre su muerte. Y pese a que estos admitieron el fallo y se disculparon, llamada del Arzobispado mediante, ya que el primero en publicarlo incluso añadió a la información "según han informado fuentes del Arzobispado", algunos representantes políticos de cierto nombre ya habían reaccionado, a una extraordinaria velocidad que les posicionó como los primeros, con pésames y condolencias y hasta con anécdotas personales.

Tuit lamentando el 'fallecimiento' del cardenal. / L-EMV

Fue el caso de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, su compañero de bancada y excandidato a la Generalitat en 2023, Carlos Flores Juberías, o la expresidenta del PPCV, Isabel Bonig. "Gracias por su servicio a la Iglesia, brille para él la luz perpetua", escribió la primera; "en tiempos de zozobra, a Don Antonio nunca le faltó una palabra de aliento. Réquiem aeternam dona ei", publicó el segundo; o "que su legado inspire a futuras generaciones", dijo la exdirigente 'popular' tras dar el pésame. Todos ellos acabaron borrando sus mensajes, sin añadir explicación al gazapo por las prisas. Ni matizar, aunque solo fuera, que se habían basado en un bulo y que el cardenal sigue vivo.