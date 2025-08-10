El ministro enamorado de los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea

El Gobierno de España tiene en el Consejo de Ministros a dos de sus representantes nacidos en la Comunitat Valenciana. Son la ministra de Ciencia, Diana Morant, natural de Gandia (de donde ha sido alcaldesa) y la de Infancia y Juventud, Sira Rego, nacida en València aunque criada en Madrid. No obstante, a ellos dos se puede añadir un tercer miembro con una clara vinculación con las tierras valencianas: Óscar Puente.

El ministro de Transportes es de Valladolid, de donde ha sido alcalde, pero mantiene una importante conexión con la Comunitat Valenciana y, en concreto, con la provincia de Alicante, de donde es su mujer. Esta complicidad la volvió a mostrar este fin de semana siendo uno de los invitados estrella a la 37ª edición del Castell de l'Olla de Altea.

Puente acudió a ver el mayor espectáculo piroacuático de España que se conmemora en las fiestas de la localidad, una visita de la que dejó constancia en sus redes sociales. "Mediterráneo puro. Altea. Castell de l’Olla", colgó en X con un vídeo de los fuegos artificiales. No fue el único cargo político reseñable en el evento. También acudió el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

El Castell de l'Olla se celebra siempre el sábado más próximo al 10 de agosto, en honor a Sant Llorenç, patrón de L’Olla. Forma parte de una semana festiva en la que Altea se llena de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Para muchos, es la cita más esperada del verano, y no solo por su espectacularidad, sino porque se ha convertido en un símbolo de identidad local y orgullo comunitario.