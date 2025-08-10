Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual

El Ayuntamiento de Alicante ha recibido siete ofertas en el concurso para la concesión del Hotel Casa del Gobernador de Tabarca. La adjudicación, que tiene un plazo de 15 años y un canon base de 160.141 euros, ha admitido propuestas diez veces superiores, por hasta 1.748.554 euros. Un interés récord, más destacable todavía si se tiene en cuenta que en la actual concesión, adjudicada en 2008, se estableció un canon de 90.000 euros para 15 años, traducidos en 6.000 euros anuales.

Después de que la Mesa de Contratación haya conocido las ofertas, ahora los técnicos municipales deberán elevar un nuevo informe para la clasificación de las propuestas y la adjudicación final. Las empresas que se han presentado al concurso son Poseidón Water Sports S.L., Paladar 2012 S.L., Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L (la actual concesionaria), Lunetoile Ocio S.L., Hotel Polamar S.L., Transportes Marítimos Nueva Tabarca S.L., así como la UTE integrada por las empresas Simpro Proyectos S.L.U., Jengibre S.L. y ATM Muhc S. L. El pliego de licitación establece que el único criterio de adjudicación es el precio ofertado, por lo que, de entre las empresa que cumplan los requisitos de participación, la que más dinero ofrezca será la que se adjudique la gestión del hotel.

El interés económico que han demostrado las empresas con sus ofertas (la más baja es de 280.455 euros) refleja el atractivo turístico que tiene la isla y la oportunidad de negocio que ven en adjudicarse uno de los pocos hoteles que hay ella. Afluencia de visitantes que, no obstante, genera debate sobre la capacidad que tiene un archipiélago de apenas 30 hectáreas para acoger flujos de turistas que, en fines de semana, pueden ascender a las 7.000 personas.

Recinto de tres estrellas

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones. La concesión debe mantener esta capacidad alojativa, con una habitación doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es de tres estrellas, y el Consistorio señala que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII, que data de los mismos orígenes de Tabarca como isla habitada, rehabilitado para prestar el servicio turístico.

15 años de concesión

La concejalía de Turismo ha precisado que la concesión durará 15 años, sin posibilidad de prórroga. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé para el mes de octubre aproximadamente, el adjudicatario dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera. El hotel debe permanecer abierto todo el año, sólo podrá cerrar durante tres meses en temporada baja si así lo considera el adjudicatario.

La última concesión fue adjudicada en 2008 a una de las sociedades vinculadas a los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, que promovieron la rehabilitación del inmueble y su apertura al público en 2011, tras superar varios años de trámites administrativos y patrimoniales que paralizaron la obra. Durante más de una década, el hotel ha funcionado como uno de los principales alojamientos de la isla.