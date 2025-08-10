“¿Suprimir las diputaciones? Pregunta a los pueblos”

“En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.” Así lo consagró la Constitución de 1812, la famosa ‘Pepa’. Han pasado más de 200 años; el último medio siglo, bajo régimen democrático. Y aquel órgano que simboliza el Estado centralizado sigue necesitando legitimarse, sin un papel claro; una administración emparedada tras la descentralización de la Constitución del 78, en tierra de nadie entre las autonomías y la administración local. Muchos ingresos, pocas obligaciones y nula visibilidad ante la ciudadanía, a la que solo le llega el ruido.

¿Diputación sí o diputación no? Es una pregunta recurrente, sobre todo tras episodios como el de las contrataciones laborales que explotan cíclicamente. Ahora tras el caso del excomisionado para la dana José María Ángel. Así han vivido parte de su historia reciente las diputaciones, a menudo consideradas instituciones opacas, agencias de colocación política, con un uso clientelar de los fondos en beneficio al partido de turno al estilo decimonónico. Una institución en demasiadas ocasiones al servicio del poder político, pese a los esfuerzos de regeneración de los últimos lustros.

Muchos años la diputación ha sido noticia por las cosas de la política, y eso siempre debilita y desprestigia hasta el punto de poner en duda su existencia" Toni Gaspar — Presidente de la diputación (2018-2023)

“Pregunten a los pueblos y la respuesta será unánime. Lo que pasa es que se les pregunta poco a los que necesitan las instituciones”, señala el socialista Toni Gaspar, expresidente entre 2018 y 2023. Gaspar es un convencido de las diputaciones en un partido, el PSPV, donde parte de su genética comarcalista ve con desconfianza esta institución. “Esta institución ha sido útil en su larga historia cuando ha sabido adaptarse a los tiempos que vivía y a las necesidades y demandas de esa sociedad. No ha sido útil cuando ha sido una herramienta de poder o contrapoder. Muchos años la diputación ha sido más noticia por las cosas de la política que por la política de las cosas, y eso siempre debilita y desprestigia hasta el punto de poner en duda su existencia”, explica.

Lo cierto es que tras los escándalos de tiempos no muy lejanos, en los últimos años sí ha emergido una visión más práctica, de perfil político más bajo. Con la Generalitat en la ruina, la inyección provincial de recursos a los pequeños ayuntamientos ha evitado que más de un alcalde lo pasara mal. El Fons de Cooperació Local, una obligación del Estatut que pusieron en marcha Ximo Puig (Consell) y Jorge Rodríguez (Diputación) ha llegado a inyectar 80 millones al año. Aunque también queda el debate de si la institución debe ser algo más que un simple cajero automático.

La dana, "banco de pruebas"

“Durante la dana ha quedado acreditada la utilidad de la institución; si bien es cierto que esa utilidad se ha dado por la voluntad de actuar de los que estamos, porque no estaba protocolarizado y ha dependido de la iniciativa de los políticos y los técnicos. Se han hecho cosas que no tocaba”, reivindica el popular Vicent Mompó, su presidente desde 2023 en coalición con Ens Uneix.

Toni Gaspar y Maria Josep Amigó, presidente y vicepresidenta, en 2019. / Miguel Angel Montesinos

“La dana ha sido un gran banco de pruebas que corrobora la institución que creemos que hace falta. Lo que quiero es que la dana no solo sirva para que la diputación esté más preparado ante futuras catástrofes sino para mejorar el día a día de la diputación”, añade el actual presidente.

“Las diputaciones son instituciones obsoletas que hay que cerrar. Intentamos reformarlas desde dentro”. Maria Josep Amigó — Vicepresidenta de la Diputación de Valencia (2015-2023)

Quien también ocupó un cargo en la corporación provincial fue Maria Josep Amigó, de Compromís. Vicepresidenta de 2015 a 2023, mantiene el mismo discurso que cuando ejercía esas responsabilidades: “Las diputaciones son instituciones obsoletas que hay que cerrar”. Cita la opacidad, el clientelismo y la crítica al modelo territorial de provincias, que dice "no es el de Compromís”. Amigó rechaza una contradicción entre pedir el fin de las diputaciones y gobernar en ellas. "Intentamos reformarlas desde dentro", explica, reivindicando algunas de las medidas tomadas como el cierre de Divalterra o la "colaboración" con la Generalitat para que esta fuera la "protagonista".

Servicios necesarios pero impropios

Por ahí va el camino que apunta Amigó a sabiendas de que la decisión de su cierre se ha de dar en Madrid. Considera que hay servicios que presta son "necesarios e importantes" sobre todo para los pequeños municipios, pero estos, añade, podrían ser asumidos por unas mancomunidades que requerirían un refuerzo financiero o por la propia Generalitat donde cree que podría impulsarse una Conselleria de Administración Local potente que atendiera estas necesidades. "Se evitarían duplicidades y situaciones absurdas como la de tener tres cuerpos de bomberos cada uno dependiente de una provincia", concluye.

El intento de 2018

Lo más cerca que la C. Valenciana ha estado de mover legalmente los cimientos de las diputaciones fue en 2018. Entonces Podem, fuera del Consell del Botànic, llevó a las Corts una ley para "vaciar" de competencias las diputaciones que, a priori, contaba con el beneplácito de PSPV y Compromís. El que era el entonces síndic de los morados, Antonio Estañ, menciona la "falta de transparencia", "de control" o la necesidad de "mejorar la eficacia" como motivos para el impulso de aquella norma que, sin embargo, nunca se llegó a votar.

Aquella ley trataba de quitar las competencias impropias de la corporación provincial en temas como sanidad o educación y transferirlas a la Generalitat. Así, Estañ recuerda que el PSPV frenó su avance, alargó plazos y pese a que aceptaron todas las propuestas de modificación que plantearon ("más técnicas que políticas") no llegó a tiempo de debatirse en el pleno. Tampoco se recuperó en la siguiente legislatura, cuando la izquierda volvió a tener mayoría. "Supongo que cuando estás en esas instituciones te haces más dependiente", señala. Como decía un cargo socialista, todos somos republicanos hasta que no nos nombran rey. Solo un dato: hoy los partidos se repartan 63 asesores, tantos como el Consell de la Generalitat.

"Ayuntamiento de la provincia"

La cuestión, en todo caso, es cómo se legitima la diputación a futuro, en un momento en que se están moviendo cosas en España, en medio de un debate sobre fiscalidad, sobre el reparto de recursos al calor del concierto catalán, sobre nuevas cesiones de competencias. “La diputación debería ser ‘el ayuntamiento de la provincia’. Porque no es lo mismo ser ‘el ayuntamiento de los ayuntamientos’, donde se espera a que los municipios pidan lo que necesitan, que tener una visión de la provincia para los pueblos más pequeños. Un pueblo de más de 20.000 no nos necesita para tener servicios sociales, secretario, cobrar impuestos o licitar obras”, insiste Mompó, que tras la dana aspira a perfilar algunas líneas maestras, sobre todo en caso de contar con una segunda legislatura.

“La diputación ha ido convirtiéndose en un firmante de pagarés o cheques. Pero el modelo de diputación que querría es el del área de Carreteras. Carreteras no llega a Gavarda y le da 2.000 euros para arreglar un tramo de carretera. La institución se encarga de todas las carreteras. Lo que me gustaría es que la diputación se encargara de gestionar servicios, como una central de contratación a modo de central de compras, como la recaudación de todos los pueblos, y tener equipos territorializados, que no se gestionara la provincia desde el Cap i Casal, que no se gobierne todo desde el centro”.

“Esa es la diputación en lo que yo creo. Gavarda no puede recaudar. Para determinados servicios habría que tener una estrategia provincial. Vicent Mompó — Presidente de la Diputación de Valencia

“Esa es la diputación en la que yo creo. Gavarda no puede recaudar. Para determinados servicios habría que tener una estrategia provincial. ¿Por qué la diputación no puede encargarse de generar una agenda cultural para los pueblos mas pequeños? ¿Por qué no organizar agenda deportiva o turística para fijar población? Son muchas cosas que no podemos hacer mañana, pero Carreteras o los bomberos ya funcionan así. Ese sistema de gestión es el que me gustaría implantar en la diputación”, conluye Mompó.

Ens Uneix, clarificar competencias con la GVA

Para ese visión territorializada va a contar con la complicidad de Ens Uneix. “Lo que intentamos en su momento es hacer una diputación de las comarcas. Lo primero que hay que hacer para que una institución sea valorada es que la gente conozca su utilidad. Hay que hacer una apuesta seria por la descentralización y porque tenga una presencia comarcal y estén todos los técnicos que han de prestar servicio a los municipios”, explica Jorge Rodríguez, presidente entre 2015 y 2018 y actual socio del PP provincial al frente de Ens Uneix.

“Más que el debate sobre su desaparición, las diputaciones han de ser comarcalizadas para que el ciudadano entienda la utilidad Jorge Rodríguez — Presidente de la Diputación de Valencia (2015-2018)

El alcalde de Ontinyent cita otras coordenadas: el carácter municipalista, prestador de servicios e inversiones, con el Pla Obert; el respaldo financiero, a través del Fons de Cooperació Municipal, y también una mayor coordinación. “Siempre hay una mayor competición entre la Generalitat y la diputación, cuando han de ser complementarias. Habría que quitar a la diputación competencias que no debería tener: es absurdo mantener el hospital psiquiátrico de Bétera y que no sea de la Generalitat. No tiene sentido la presencia de la Diputación en el Hospital General. O en las escuelas de adultos, cuando la educación es exclusiva de la Generalitat. Hay que ordenar el sistema competencial”. Y concluye: “Más que el debate sobre su desaparición, las diputaciones han de ser comarcalizadas para que el ciudadano entienda la utilidad que tiene para él, y que los alcaldes tengan un servicio más cercano y rico”.