Antoni Ferrando, catedràtic emèrit de Filologia: "La Llei de Llibertat Educativa és un instrument de marginació i discriminació"
Denuncia la falta d’una “legislació adequada que garantisca el dret a viure normalment” en valencià o la Llei de Llibertat Educativa que considera un “instrument de marginació i discriminació”
És catedràtic emèrit de Filologia Catalana per la Universitat de València i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. De l’AVL, Antoni Ferrando va ser membre des de la seua creació fins que, en 2021, fruit del sorteig d’un terç dels seus integrants, va abandonar la institució, i encara hui, intenta no parlar d’ella. Prefereix centrar-se en el seu recent nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant, en la falta d’una “legislació adequada que garantisca el dret a viure normalment” amb el valencià o en una Llei de Llibertat Educativa que considera un “instrument de marginació i discriminació”. I, sobre la disquisició filològica al voltant de l’accent en “València”, recorda: “els acadèmics de l'AVL s'han de subjectar a la Llei de Creació de l'AVL que han promés acatar”.
Recentment ha sigut investit doctor honoris causa de la Universitat d’Alacant. En el seu discurs, va parlar de la seua trajectòria universitària, de mestres i de les discriminacions contra els valencianoparlants. Fins a quin punt el treball filològic és també una defensa dels drets lingüístics?
En glossar la meua trajectòria intel·lectual, basada en l’estudi de la filologia i de la història, vaig voler agrair el mestratge dels meus professors i dels investigadors que més m’han influït, entre els quals d’una manera especial Sanchis Guarner i Badia Margarit. També vaig denunciar les discriminacions contra els valencianoparlants. Per a mi és inseparable l’estudi de la llengua i la defensa dels drets dels valencianoparlants a la igualtat lingüística. Concretament, vaig fer referència a l’absència d’una legislació adequada i d’una política d’estat que garantisca el respecte i la protecció de les llengües cooficials de l’Estat, de què parla l’article 3 de la Constitució.
A què es refereix quan parla d'una legislació adequada i d'una política d'estat sobre les llengües cooficials de l'Estat?
Si veiem cada dia casos d’odi i de discrimació contra els qui habitualment parlem una de les llengües cooficials de l’Estat, això vol dir que no hi ha una legislació adequada que garatisca el dret a viure normalment en la meua llengua. Jo no he pogut oblidar la sentència d’un jutge que va negar a un matrimoni d’Atzaneta d’Albaida l’adopció d’un xiquet d’origen estranger amb l’argument que, com eren valencinanoparlants, no podien garantir la integració social del xiquet. I, que jo sàpia, no li ha passat res al jutge. Una política d’estat de protecció de les llengües cooficials seria, per exemple, la que afavorira una educació respectuosa de la pluralitat lingüística. Crida l’atenció la insensibilitat, per dir-ho de la forma més suau possible, dels ministeris d’Educació i d’Igualtat del govern central davant un problema que afecta els drets de les persones i que deixa en paper mullat les apel·lacions al caràcter plurilingüe de l’Estat.
Com valora l'acord de l'ajuntament d'Alacant de demanar una modificació de la Llei d'Ús i Ensenyament de Valencià de 1983, aprovada precisament a la ciutat d'Alacant, perquè la ciutat siga declarada castellanoparlant?
Es tracta d’una iniciativa, aprovada per poc més de la meitat dels regidors (els de Vox i del PP), que atempta contra la identitat històrica valenciana de la ciutat i contra els drets dels seus habitants a la igualtat lingüística. Encara que els percentatges actuals sobre la distribució lingüística de la població de la ciutat indiquen que són més els castellanoparlants, la situació no té res a vore amb la d’una comarca com la Serrania, històricament de llengua bàsicament aragonesa. Ara bé, també s’ha de dir que la Diputació d'Alacant no ha avalat la iniciativa de la majoria de regidors de l’ajuntament d’Alacant. En un partit de govern, com el PP, que compta amb molts votants valencianoparlants i que es presenta com un partit “amb valors”, no s’haurien de donar posicionaments com els dels dirigents de Vox. I voldria pensar que no tots els votants de Vox subscriuen les posicions gens “cristianes” dels seus dirigents.
En matèria lingüística, creu que les polítiques del govern del Botànic feren prou per a afavorir el coneixement i l'ús del valencià? En matèria educativa, va fer-se un bon plantejament o es van perdre oportunitats?
Crec que podria haver fet més. No és fàcil quan no es compta amb una legislació i una política d’estat que preserve el dret a la igualtat lingüística i que promoga una educació en la pluralitat lingüística i quan no es compta amb una legislació autonòmica que afavorisca la “recuperació” del valencià, tal com preveu la Llei d’Ús i Ensenyament de Valencià. Hauria estat bé, per exemple, un ensenyament del valencià menys “assignaturitzat” i més acompanyat d’introduccions a la cultura, la música, les tradicions, la geografia i la història de la nostra terra, dins un marc compatible amb una perspectiva internacional.
El Consell va aprovar la “llei de llibertat educativa” i va organitzar la consulta per a triar la llengua base en les escoles. Creu que és raonable llegir els resultats d'eixa consulta, on el valencià va ser l'opció triada en més del 50% dels casos, com una bona notícia?
La llei de llibertat educativa no estava concebuda com un instrument de llibertat d’opció lingüística, sinó com a instrument de marginació i discriminació dels valencianoparlants. Ja hem vist que vol negar a les famílies de la Serrania el dret a rebre una educació en valencià que les iguale en drets i en oportunitats amb les famílies de les comarques valencianoparlants. El resultat de la consulta, en contra de la propaganda oficial o oficiosa, reforça la percepció positiva de les famílies sobre la docència en les línies en valencià en termes d’aprenentatge i de satisfacció.
La llengua també està en el punt de mira en la televisió pública valenciana, À Punt, amb un nou president de la corporació que aposta per incrementar l'ús del castellà. Creu que À Punt ha estat un bon mitjà de transmissió de la llengua? I creu que s'arribarà a tornar a models del passat, de l'antiga Canal 9?
La televisió en valencià és un dret no sols dels valencianoparlants, sinó de tots els ciutadans valencians que tenen dret a conéixer el valencià d’una forma assequible i pràctica. És un instrument d’integració per a molts que no el tenen com a llengua habitual. Caldria que els continguts de la televisió pública valenciana foren atractius i que el seu model lingüístic combinara la dignitat pròpia d’una llengua de cultura i la naturalitat pròpia d’un registre col·loquial depurat. És un prejudici dir que els valencianoparlants parlem malament. El parlem bé, exactament com els castelloparlants o els angloparlants parlen el castellà o l’anglés, però el podrien parlar millor encara si tinguérem els mitjans que ells tenen.
En altres àmbits, com el municipal, la llengua es considera símbol. A què creu que obeïx la intenció de canviar l'accent obert de València a l'accent tancat?
L’accentuació amb e oberta o tancada del nom de la ciutat és un tema de debat que ultrapassa la mera filologia. La nova col·lecció sobre temes filològics de la Diputació de València ha publicat un llibre d’Abelard Saragossà en què s’aporten raons en defensa de l’accent agut sobre la e de València. És una posició tan respectable com la contrària. Això sí, ningú està en possessió de la veritat absoluta. Ara hauríem d’esperar que els responsables de la nova col·lecció filològica de la Diputació de València –una institució de tots els ciutadans valencians de la província– publicaren a continuació un volum per un autor competent que aporte raons en favor de l’accent obert de València. Ja sabem que uns valencians pronuncien paciència i altres pronunciem paciéncia, però normativament s’escriu paciència. Les oscil·lacions fonètiques ens donen en totes les llengües. Són les acadèmies o les institucions lingüístiques oficials de cada llengua les que fixen la norma lingüística en cas de discrepància. En el cas de València –nom d’etimologia segura–, la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estipula que la seua normativa s’han de basar en les Normes de Castelló i en la “normativa consolidada” que se’n deriva. En conseqüència, els acadèmics de l’AVL s’han de sujectar a la Llei de Creació de l’AVL (reconeguda com a l’única institució normativa dels valencians per llei orgànica de l’Estat de 2006), perquè, en ser elegits com a tals, han promés acatar-la, de la mateixa manera que els funcionaris i governants de l’Estat han d’acatar la Constitució, fins i tot si no hi estan d’acord. No poden anar, per tant, contra les Normes de Castelló, que ja van ser consensuades per valencians de les més diverses sensibilitats i ideologies. El fet és que, en les Normes de Castelló, el nom de València apareix escrit quatre vegades amb accent obert i que València amb accent obert sobre la e és la forma que s’ha utilitzat en la normativa consolidada a partir de les Normes.
València no és sols el nom de la la ciutat, sinó també el de la comarca, el de la província, el de la comunitat autònoma i el del Regne de València. La pronunciació genuïna de València la sabem per les rimes dels poetes, d’obligat compliment en la poesia tradicional. És amb e oberta que els valencians han pronunciat sempre València, des del gran Jaume Roig, autor de l’Espill (c. 1460), que fa rimar València amb penitència, o des de Bernat Fenollar en les Trobes en lahors de la Verge Maria (1474), que fa rimar València amb reverència, fins a l’il·lustre canonge castellonenc Joaquim Garcia Girona, autor del famós poema Seidia (1920), que fa rimar València amb consciència. I Si l’opció de l’accent amb e tancada es basa en la pronunciació acastellanada actual dels habitants de la ciutat de València, per la mateixa lògica s’hauria d’escriure Baléncia, perquè b respon a la pronúncia dels seus habitants. Amb el mateix criteri Sevilla s’hauria d’escriure Sebiya, Granada s’hauria d’escriure Graná, Madrid s’hauria d’escriure Madriz. En el context actual, tot forma part d’una estratègia de divisió dels valencians, en contra del sentit integrador de les Normes de Castelló, del dictamen del Consell Valencià de Cultura i de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC
- Gan Pampols : 'Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios
- Hospitalizan al cardenal Cañizares por su delicado estado de salud
- Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana
- La diputación tiene tantos asesores como el Consell: 63 eventuales con elevado perfil de partido